Güncel

350 bininci yuva teslim edilecek... Bakan Kurum: Asrın inşası tüm hızıyla sürüyor

Adıyaman İndere'de 350 bininci deprem konutunun teslim töreni öncesi açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Asrın felaketine karşı asrın inşası, tüm deprem bölgesinde olanca hızıyla devam etmektedir.' ifadelerini kullandı.

AA14 Kasım 2025 Cuma 16:23 - Güncelleme:
350 bininci yuva teslim edilecek... Bakan Kurum: Asrın inşası tüm hızıyla sürüyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman İndere'de 350 bininci deprem konutunun teslim töreni öncesi açıklamalarda bulundu

Bakan Kurum'un açıklamalarından satırbaşları:

Asrın felaketine karşı asrın inşası, tüm deprem bölgesinde olanca hızıyla devam etmektedir.

Biz artık bütün umutların yeşereceği, deprem bölgesindeki tüm vatandaşlarımızın huzurlu ve mutlu yuvalarına kavuşacağı o güne çok az kaldığını, yuvaya kavuşmayan tek bir kardeşimiz kalmayacağını, iş yerini açmayan tek bir vatandaşın kalmayacağını söyledik. Artık tamamlamak için gün sayıyoruz.

Adıyaman'ımızda bugüne kadar 38 bin konut ve iş yerimizi alnımızın akıyla tamamladık ve teslim ettik. İnşallah yıl sonuna kadar da 43 bin hak sahibi vatandaşımızın konutlarının tamamını teslim edeceğiz.

Bizim yolumuz, o dilleri dualı annelerimizin yoludur. Bizim yolumuz, bize ilk günden itibaren inanan milletimizin yoludur.

Türkiye'nin yarınlarından umutsuz olanlar, buradaki depremzede insanımızla, kardeşimizle atmayanlar, devletimiz ile milletimiz arasındaki bu bağı anlayamazlar. Sürekli eleştiriyor, işlerimize sürekli kulp takmaya çalışıyorlar.

Bizi eleştirenlere şunu tavsiye ediyoruz: Ya milletimizin bu başarısına ortak olacaklar ya da burada, deprem bölgesinden başlamak üzere, 86 milyonun karşısında mahkûm olacaklar.

