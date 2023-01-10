350 din hizmetleri uzmanı alınacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, yazılı ve sözlü olarak yapılacak "görevde yükselme sınavı" sonucuna göre, taşra teşkilatındaki açık pozisyonlar için 350 din hizmetleri uzmanı alacak.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, başvuru şartlarını taşıyan adayların 23 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında "https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav" adresi üzerinden başvuru yapmaları gerekiyor.

Adaylardan, Ankara'da yapılacak yazılı sınavda en az 60, sözlü sınavda ise en az 70 puan alma şartı aranacak.

Yazılı sınav tarihi başvuruların tamamlanmasından sonra, sözlü sınav tarihi ise yazılı sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından ilan edilecek.