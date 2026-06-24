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350 metrelik platform 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'nün altından geçti

İtalya'dan Romanya'ya giden ve Liberya bayraklı açık deniz römorkörü 'PACIFIC DUCHESS' tarafından çekilen ve toplam uzunluğu 350 metreye ulaşan sondaj platformu iskelesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından geçti

İHA24 Haziran 2026 Çarşamba 09:36 - Güncelleme:
350 metrelik platform 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'nün altından geçti
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İtalya'dan Romanya'ya giden ve Liberya bayraklı açık deniz römorkörü "PACIFIC DUCHESS" tarafından yedeklenerek çekilen toplam uzunluğu 350 metreye ulaşan sondaj platformu iskelesi, sabah saatlerinde İstanbul Boğazı'na girdi.

Sondaj platformu iskeletinin geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğine çift yönlü olarak kapatıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) römorkörleri de iskeleye eşlik etti. Sondaj platformu iskelesi, 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'nün altından geçti. Sondaj platformu iskeletinin geçişi köprünün altından geçişi kameraya yansıdı.

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