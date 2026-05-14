İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Mayıs 2026 Perşembe / 28 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,4429
  • EURO
    53,3472
  • ALTIN
    6859.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 350 milyonluk dolandırıcılık ağına darbe: Çok sayıda şüpheli yakalandı
Güncel

350 milyonluk dolandırıcılık ağına darbe: Çok sayıda şüpheli yakalandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Osmaniye merkezli 12 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda yaklaşık 350 milyon liralık haksız kazanç elde ettiği belirlenen 20 şüpheliye yönelik geniş çaplı bir suç ağına müdahale edildiğini açıkladı.

IHA14 Mayıs 2026 Perşembe 09:43 - Güncelleme:
350 milyonluk dolandırıcılık ağına darbe: Çok sayıda şüpheli yakalandı
ABONE OL

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Adalet Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasındaki güçlü iş birliği ve etkin koordinasyon sayesinde vatandaşların mal varlığına yönelik suç örgütleriyle mücadelenin somut sonuçlar verdiğini belirtti.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak çok sayıda vatandaşı dolandırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini kaydeden Gürlek, yaklaşık 350 milyon liralık haksız kazanç elde eden suç ağına önemli bir darbe vurulduğunu ifade etti.

Operasyonda emeği geçen Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı ile Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür eden Gürlek, vatandaşların güvenliği ve kamu düzeninin korunması için suç ve suçluyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

  • adalet bakanı
  • haksız kazanç
  • gözaltı

ÖNERİLEN VİDEO

Başıboş sokak köpeği dehşet saçtı: 7 yaşındaki çocuk canını zor kurtardı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.