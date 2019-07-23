35'i muvazzaf 47 şüpheli hakkında FETÖ'den gözaltı kararı verildi
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada 35'i muvazzaf 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
- AA
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada 35'i muvazzaf 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
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