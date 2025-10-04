İSTANBUL 21°C / 15°C
4 Ekim 2025 Cumartesi
  • Güncel
  • Haydut İsrail'in alıkoyduğu Türk aktivistler hakkında yeni gelişme
Güncel

Haydut İsrail'in alıkoyduğu Türk aktivistler hakkında yeni gelişme

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, katil İsrail'in alıkoyduğu Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistlerden 36'sının bugün Türkiye'ye döneceğini açıkladı.

4 Ekim 2025 Cumartesi 11:34
Haydut İsrail'in alıkoyduğu Türk aktivistler hakkında yeni gelişme
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail tarafından uluslararası sularda el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan Türk vatandaşlarından 36'sının bugün öğleden sonra özel bir uçak seferiyle Türkiye'ye dönmesinin öngörüldüğünü bildirdi.

Keçeli, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Küresel Sumud Filosu'nda İsrail'in alıkoyduğu Türk vatandaşlarının durumuna ilişkin paylaşım yaptı.

Sözcü Keçeli, paylaşımında, İsrail'in uluslararası sularda el koyduğu Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan Türk vatandaşlarının durumuna ilişkin şunları kaydetti:

"İsrail güçlerince uluslararası sularda el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan vatandaşlarımızdan 36'sının bugün öğleden sonra özel bir uçak seferiyle ülkemize dönmesi öngörülmektedir. Nihai rakam henüz kesinleşmemiştir. Kalan vatandaşlarımızın işlemlerinin en kısa sürede tamamlanarak Türkiye'ye gelmeleri için çalışmalarımız sürmektedir. Söz konusu uçakta üçüncü ülkelerin vatandaşlarının da yer alması planlanmaktadır."

