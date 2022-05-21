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36 yaşındaki öğretmen kalbine yenik düştü

Ordu'da ortaokulda müdür yardımcısı olarak görev yapan Raif Öztürk (36), arkadaşlarıyla gittiği halı sahada kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Öztürk, kurtarılamadı.

DHA21 Mayıs 2022 Cumartesi 10:46 - Güncelleme:
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Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Salman Mahallesi'nde meydana geldi. Salman Ortaokulu'nda müdür yardımcısı olarak görev yapan Raif Öztürk, arkadaşlarıyla halı sahada futbol oynarken fenalaşıp yere yığıldı. Yardıma koşan arkadaşları Öztürk'e kalp masajı ve suni teneffüs uyguladı. Çağırılan ambulansla Akkuş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, kalp krizi geçirdiği belirlenen Öztürk, kurtarılamadı.

Bekâr olduğu öğrenilen Raif Öztürk'ün, 4 yıldır Salman Ortaokulu'nda müdür yardımcısı olarak görev yaptığı belirtildi.

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