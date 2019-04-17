3600 ek göstergede son durum nedir? 3600 ek gösterge kimlere verilecek?

3600 ek gösterge kimlere verilecek? 3600 ek göstergede son durum nedir? Türkiye yerel seçim süreçlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gündeme getirilen 3600 ek gösterge ile ilgili bir son dakika gelişmesi daha yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı son açıklamada, “Bunların hepsi Meclis’te konuşulur. İlk gündeme gelecek konulardan birisi 3600 ek gösterge meselesi olacak” açıklamasını yaptı. Peki, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ne zaman açılacak? İşte 3600 ek göstergeyle ile ilgili 17 Nisan son dakika gelişmeleri...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DAN SON DAKİKA 3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

Seçimlerden önce gündeme gelen 3600 ek gösterge konusu da toplantıda konuşulan bir başka konu oldu. Toplantıya katılan taraflar 3600 ek göstergenin belli bir kesimi değil tüm çalışanları kapsaması gerektiğini dile getirdiler. TBMM çalışmaya başlar başlamaz ilk ele alınacak konulardan birinin 3600 ek gösterge olacağını kaydeden Erdoğan da “Bunların hepsi Meclis’te konuşulur. İlk gündeme gelecek konulardan birisi bu mesele olacak” açıklamasını yaptı.

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN VERİLECEK?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yerel seçimler nedeniyle çalışmalarına 24 Şubat tarihinde ara vermişti. Tekrar çalışmaları başlatacak olan TBMM'nin gündeminde Türkiye için çok önemli konular var.

Ekonomi yönetiminin gündemindeki önemli konu başlıklarından birini de yaklaşık 1.6 milyon memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge oluşturuyor. Düzenleme yapılınca özellikle emekli maaş ve ikramiyelerinde artış olacak.

AK Parti, konuyla ilgili yaptığı açıklamada 3600 ek göstergenin seçim öncesi çıkmasının siyasi etik açısından doğru olmadığını, seçimden sonra yasanın Meclis'ten geçirileceğini belirtmişti.

NACİ BOSTANCI’DAN AÇIKLAMA

3600 ek göstergede son durum nedir? 3600 ek gösterge ne zaman verilecek? Sorusuna bugün ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıyla yanıt aranmaya başlandı. Binlerce öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi, idareci ve emeklilerin beklediği 3600 ek göstergesi ne zaman Meclis’e gelecek, ne zaman verilecek büyük mera konusu. 3600 ek gösterge ile ilgili son dakika gelişmeleri anbean yakından takip ediliyor. 3600 ek gösterge zammı için beklenen son haber geldi. 1.5 milyon öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi, idareci ve emeklilerin beklediği 3600 ek göstergede son dakika haberi AK partili Naci Bostancı'dan geldi. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı 3600 ek göstergenin çıkması ve maaşlara yansıması Nisan ayı sonu Mayıs ayında olacak dedi. Bu arada 3600 ek göstergenin çıkması ve maaşlara yansıması ebelere yansımayacak. İşte 3600 ek gösterge ile ilgili 16 Nisan son dakika gelişmeleri...

KİMLERE VERİLECEK?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 3600 ek göstergede 4 meslek için tek paket hazırlandığını açıkladı. Öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri ayrım yapılmaksızın aynı paket kapsamına alınırken, yeni göstergeyle emekli olacak memurların maaşları, emekli ikramiyeleri yaklaşık yüzde 20 yükselecek. Emekli ikramiyeleri ortalama 25 bin lira artacak. Paket kapsamında yaklaşık 280 bin polis, 1.1 milyon öğretmen, 110 bin hemşire, 120 bin din görevlisi düzenlemeden yararlanacak.

EŞİTLİK SAĞLANIYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı uzmanlarıyla birlikte çalışan AK Parti Grubu, teklifi önümüzdeki günlerde Meclis'e sunacak.

Paketle milyonlarca çalışan arasında eşitlik sağlanacak. Düzenlemeyle hem görev ücreti hem de emekli maaşını önemli oranda belirleyen ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek. Yeni gösterge sistemi, kamuda liyakate göre yükselmenin de önünü de açılacak. Mevcut uygulamada lise veya yükseköğrenim mezunu astsubaylarda statü esası uygulanıyor ve hepsi 3600 ek göstergeden yararlanıyor. Yeni düzenlemede astsubaylarda olduğu gibi statüye göre ek gösterge verilmesi durumunda, eğitim durumuna bakılmaksızın tüm öğretmen, hemşire, polis ve din görevlileri 3600 ek göstergeden yararlanabilecek. İdarecilerde eğitim durumunun dikkate alınması durumunda 3600 ek göstergeden sadece üniversitelerin 4 yıllık lisans mezunları istifade edecek.

İKRAMİYELER EN AZ 25 BİN LİRA ARTACAK

Ek gösterge yürürlüğe girdiği andan itibaren, mevcut emeklilerin aylıklarına yansıyacak. Emekli ikramiyeleri emekli olunan tarihteki ek gösterge üzerinden ödendiği için geriye doğru ek ödeme söz konusu olmayacak. Düzenleme emeklilik durumunda alınacak maaş ve ikramiyede yüzde 20'nin üzerinde artış olacak. Ek göstergenin 2200'den 3600'e çıkmasıyla birlikte 25 yıl hizmeti bulunan öğretmen, din görevlisi, hemşire, polis ve idarecilerin ikramiyeleri en az 25 bin lira artacak. Yapılacak düzenlemeden emeklilerin dul ve yetimleri de yararlanacak.

EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli yeri olan unsurlardan bir tanesidir. Ek göstergelerin yüksek olması emekli aylığı ve ikramiyesinin de yüksek olması demektir. Bu nedenle memurlar bulundukları unvanların 1 inci derece kadroları için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık göstermektedir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile,2500 olan bir memurun alacağı zam oranı ya da maaş miktarı aynı olmayacaktır. Ek gösterge rakamı 3000 olan öğretmen ve hemşireler özellikle ek göstergelerin artışını beklemekteydi. Ek göstergenin özellikle emeklilik haklarına etkisinin fazla olması nedeniyle, memurlar emekli olmadan önce 3600 ek göstergeli bir göreve atanma ya da ek göstergelerinin bu düzeye çıkarılması isteği oluşturmaktadır. 657 sayılı Devlet Kanunu'na tabi olan öğretmen, polis, din görevlileri, hemşireler gibi birçok meslek grubu ek göstergelerin artışını dört gözle bekliyorlardı.