3600 ek gösterge son dakika: 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor?

3600 ek gösterge son dakika haberi: 3600 ek göstergeye ilişkin bütçe çalışması tamamlandı.5 milyonu aşkın memur ve emekliyi ilgilendiren düzenlemenin detayları bugün Kabine toplantısının ardından Başkan Erdoğan tarafından açıklanacak. Peki 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? 3600 ek gösterge ne zaman verilecek?

3600 EK GÖSTERGE SON DAKİKA



Son dakika haberi... Tüm kamu çalışanlarını ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesinin hazırlıkları tamamlandı. Milyonlarca memur ve memur emeklilerin gözü bugün Başkan Erdoğan'ın yapacağı açıklamaya çevrildi.

3600 ek gösterge için yapılan çalışma bugün Başkan Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yapacağı açıklamayla birlikte netleşecek.

EMEKLİ MAAŞLARI YÜZDE 20-25 CİVARINDA ARTACAK

Yasa teklifi daha sonra Meclis Başkanlığı'na sunulacak. Düzenlemeyle birlikte emeklilerin maaşında da artış olacak. Emekli ikramiyesi ve emekli maaşlarında yüzde 25'e varan oranda artış olması bekleniyor.

Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösterirken, ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi de artacak.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?

3600 ek gösterge kapsamında; Polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve diğer meslek grupları yer alıyor. Ek gösterge artışı, memuriyete 2008 yılından önce başlayanların emekli aylıklarında doğrudan artış şeklinde yansıyacak.

3600 ek göstergede dar kapsam olarak değerlendiren düzenleme; Polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerini kapsıyor. Ancak bu kapsamın genişletilebileceği belirtilmişti. Kimlerin bu düzenlemeden faydalanacağı nihai açıklama sonrası netleşecek.

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN VERİLECEK?

Ek göstergeye ilişkin düzenleme Ocak 2023'ten itibaren yürürlüğe girecek.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge, kamu görevlilerinin çalışırken maaşlarını, emekli olduklarında ikramiye ve aylıklarını belirleyen en önemli kalemlerden biridir.

Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi rakamı da yükseliyor.

Yeni düzenlemeyle birlikte göstergesi 3000'den 3600'e çıkan 25 yıllık bir polis ve hemşirenin emekli aylığı 5 bin 275 liradan 6 bin 432 liraya çıkacak.

Yine 3000 ek gösterge ile 180 bin lira ikramiye alan 36 bin lira daha fazla ikramiye alacak.

3600 ek gösterge ile ilgili son dakika gelişmeleri için takipte kalın.