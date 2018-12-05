3600 ek gösterge son durum 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak kimleri kapsıyor son dakika

3600 ek gösterge son durum nedir? Gündemden düşmeyen 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Ek gösterge kimleri kapsıyor? 3600 ek gösterge son dakika haberleri 2018 detaylarını haberimizde derledik. 3600 ek gösterge memurları kapsıyor mu? Kimlerin maaşı değişecek? Polis, hemşire, din görevlisi ve idareciler yoğunlukta olmak üzere pek çok memurun yakından takip ettiği 3600 ek gösterge konusu, gündemdeki sıcaklığını korumaya devam ediyor. Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerini kapsayan 3600 ek gösterge çıkıyor, son karar 7 Aralık’ta yapılacak olan toplantıda verilecek peki maaşlar ne kadar artacak? 3600 ek gösterge toplantısı, 7 Aralık tarihinde gerçekleşecek. Bu toplantıda ayrıca toplu sözleşme ve enflasyon farkı da gündemde yer alacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında, Bakanlığın Reşat Moralı Salonu’nda gerçekleştirilecek toplantıya, Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ve KESK yöneticilerinin yanı sıra hizmet kollarında yetkili sendikaların genel başkanlarının da katılması bekleniyor. 1.5 milyon öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi, idareci ve emeklilerin beklediği 3600 ek göstergede artık sona gelindi. Kararı verecek olan Kamu Personeli Danışma Kurulu son toplantısını 7 Aralık’ta yapılacak. Milyonlarca memuru ilgilendiren bu toplantı da 3600 ek gösterge kararının sonuçlandırılması bekleniyor. İşte detaylar en son haberler son dakika haberleri gelişmeleri star.com.tr'de

KPDK’de 3600 EK GÖSTERGE GÖRÜŞÜLECEK

Yapılacak olan KPKD’de 3600 ek gösterge konuşulacak. Kamu Personeli Danışma Kurulu, ek gösterge ile ilgili görüşme yapılacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında toplantı gerçekleşecek. Toplantı yeri ise Reşat Moralı Salonu olarak belirlenmiştir. Katılımcılar kapsamında yer alacaklar ise Memur – Sen, Türkiye Kamu – Sen ve KESK yöneticileri yer alacak. Hizmet kollarından yetkililer gelecek ve uzun bir süre gündeme olacağı düşünülen 3600 ile alakalı husus tartışılacak.3600 ek gösterge detayları kapsamında, direkt olarak toplantı sonrasında da açıklama yapılacaktır. Gereken detaylar üzerinden bilgi verilecektir.

Bu yılki ikinci ve son toplantısını yapacak Kurulda, Memur-Sen'in 3600 ek gösterge başta olmak üzere Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu, enflasyon farkıyla toplu sözleşme görüşmelerinde gündeme getirilen ve çözümü daha sonraya bırakılan konuları masaya taşıyacağı öğrenildi.

"EN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDESİ 3600 EK GÖSTERGE"

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, yaptığı açıklamada, KPDK'nin çalışma hayatının en önemli sosyal diyalog mekanizmalarından biri olduğunu söyledi. Kurulun, kamunun verimliliği, çalışma barışının sağlanması, sorunların tartışılarak kamunun işleyişine ilişkin sorunların aşılması noktasında önemli bir çözüm organı işlevinin bulunduğunu belirten Tonbul, şunları kaydetti:

"Senede iki kere toplanması gereken KPDK'nin ilk toplantısı 29 Mart'ta yapılmıştı. O toplantıda, izin süreleri, 4/C'lilere ilişkin beklentiler ile kadın memurların esnek çalışma düzenlemesinin de aralarında olduğu başlıkları gündeme getirmiştik. 7 Aralık'ta yapılacak yılın son toplantısında en önemli gündem maddemiz 3600 ek gösterge olacak çünkü kamuoyu seçim döneminde gündeme getirilen bu vaadin geniş bir çerçevede bir an evvel karşılık bulmasını bekliyor. Bunun dışında, Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine göre güncellenmesi ve enflasyon farkıyla ilgili görüşlerimizi paylaşacağız."

MEMUR-SEN'DEN "TÜM MEMURLARA YANSITILSIN" AÇIKLAMASI

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, "3600 ek göstergenin yansıtılmasında belirli kesimler yerine tüm memurları kapsayacak bir formüle ihtiyaç var. Bu konuda ilgili tarafların görüşü alınmadan herhangi bir kaygıyla çalakalem bir şey yapılırsa bunun artılarından ziyade eksileri olur." dedi.

Tonbul, yaptığı açıklamada, memurlar için yıllardır talep ettikleri 3600 ek göstergenin 24 Haziran seçimlerinde ülke gündemine geldiğini anımsatarak, siyasi partilerin bu hakkın verilmesiyle ilgili vaatlerinin olduğuna işaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın polis, öğretmen, hemşire, imam ve idarecilerin emeklilik ek göstergelerinin 3600'a çıkartılacağıyla ilgili açıklamalarından memnuniyet duyduklarını ifade eden Tonbul, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın açıklaması, öğretmenler, hemşireler, polisler, imamlar ve yöneticiler olmak üzere beş grup üzerinde yoğunlaştı. Sonraki süreçte diğer kamu çalışanlarının da bu imkandan yararlanma talepleri oldu. Bugün geldiğimiz noktada, 3600 ek göstergenin yansıtılmasında belirli kesimler yerine tüm memurları kapsayacak bir formüle ihtiyaç var. Bu konuda ilgili tarafların görüşü alınmadan herhangi bir kaygıyla çalakalem bir şey yapılırsa bunun artılarından ziyade eksileri olur."

Tonbul, polis, öğretmen, hemşire, imam ve idarecilere hangi kriterlere göre 3600 ek göstergenin verileceğinin önemli olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Mesela, öğretmen dediğimiz zaman bu öğretmenler içerisinde kim faydalanacak? Bu meslek grubu içerisinde emekli olanları da düşünürsek lise mezunu öğretmenler var, yüksekokul mezunu öğretmenler var, lisans mezunu öğretmenler var. Düzenlemeyi öğretmenlik mesleği üzerinden yaparsak hepsine vermemiz gerekiyor ama sadece lisans mezunları diye düşünürsek burada sıkıntı oluşacak. Bunun aynısı polisler için de geçerli. Biz tüm bunları dikkate alarak adil, kalıcı ve herkesi kuşatan bir çözüm istiyoruz."

3600 ek gösterge konusunda yapılacak çalışmalarda Memur-Sen Konfederasyonunun görüşlerinin alınması gerektiğini vurgulayan Tonbul, "Konfederasyon olarak 3600 ek gösterge konusunda adil, kalıcı ve herkesi kuşatan bir çözümü içeren çalışma hazırladık. Bu çalışmamızı yakın zamanda yetkili makamlara iletip, kamuoyuyla da paylaşacağız." dedi.

KİMLER EK GÖSTERGEDEN YARARLANACAK?

3600 ek gösterge hususunda Çalışma Bakanlığı tarafından bir çalışma yürütülüyor. Hazırlanan taslakta daha önce ifade edilen polis, hemşire, din görevlisi memurların yanında kamuda idareci olarak çalışanlar da yer aldı. Bu taslağa göre şube müdürleri, daire başkanları, il müdürleri, bölge müdürleri, üniversite genel sekreterleri, üniversite genel sekreter yardımcıları da ek gösterge artışından yararlanacak. Taslak metne giren idarecilere belediyeler ve bağlı şirketlerdeki yöneticiler de girdi. Buna göre belediyelerde ve bağlı şirketlerde görev yapan daire başkanlarının da ek gösterge artışından faydalanması planlanıyor. Ek gösterge artışı gerçekleştiği zaman bu memurların kendileriyle birlikte emeklileri de yararlanacak. Böylece uygulama mevcut emekliler için de geçerli olacak.

KİM NE KADAR ALACAK?

Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artış mevcut maaşları artırmakla birlikte asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapıyor. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile daha düşük olan bir memurun alacağı zam ya da maaş miktarı aynı olmuyor. Ek göstergelerin 2200'den 3000'e ve 3600'e çıkarılmasıyla birlikte polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artacak.

NE ZAMAN YASALAŞACAK?

3600 ek göstergenin ne zaman yasalaşacağı konusunda bir bilgi yok. Konuya dair detaylar geldikçe haberlerimizden paylaşacağız.

3600 EK GÖSTERGE SON DURUM HABERLERİ

Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerini kapsayan 3600 ek gösterge çıkıyor, son karar 7 Aralık’ta yapılacak olan toplantıda verilecek peki maaşlar ne kadar artacak?

1.5 milyon öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi, idareci ve emeklilerin beklediği 3600 ek göstergede artık sona gelindi. Kararı verecek olan Kamu Personeli Danışma Kurulu son toplantısını 7 Aralık’ta yapılacak. Milyonlarca memuru ilgilendiren bu toplantı da 3600 ek gösterge kararının sonuçlandırılması bekleniyor. Eğer karar çıkarsa maaşlar ve emekli ikramiyeleri bakın ne kadar olacak...

3600 ek göstergeyle ilgili kritik toplantı Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında yapılacak. Toplantıya, Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ve KESK yöneticileri ve hizmet kollarında yetkili sendikaların genel başkanları da katılacak. Bu toplantı Kamu Personeli Danışma Kurulu'nun ikinci ve son toplantısı olacak. Haliyle olumlu ya da olumsuz bir karar çıkması bekleniyor. Toplantıda, Memur-Sen’in 3600 ek gösterge talebi başta olmak üzere, enflasyon farkı da masaya yatırılacak. AK Parti’nin seçim beyannamesinde de yer alan ek gösterge düzenlemesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dile getirmiş ve ‘Ek göstergeleri 3 bin 600'e çıkaracağız. Buradaki adaletsizliği gidermiş olacağız.” demişti. Bu açıklamanın hemen sonrası hükümet konuyla ilgili taslak hazırlamış ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Polislerle ilgili biz 3600 konusunda söz verdik, bunu en kısa zamanda yerine getireceğiz. Bu bir sözdür. Bu sözün arkasındayız." ifadelerini kullanmıştı.

3 BİN 600 EK GÖSTERGE

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında, bakanlığın Reşat Moralı Salonu'nda gerçekleştirilecek toplantıya, Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ve KESK yöneticilerinin yanı sıra hizmet kollarında yetkili sendikaların genel başkanlarının da katılması bekleniyor. Bu yılki ikinci ve son toplantısını yapacak olan kurulda, emekliye aile yardımının yanı sıra, 3600 ek gösterge de gündeme getirilecek.

‘EN ÖNEMLİ KONUMUZ’

Konuyla ilgili açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, memur haklarından emeklilerin de faydalanması gerektiğini söyledi. Danıştay’ın bu konuda olumlu kararı olduğunu ve Anayasa’da hüküm yer aldığını belirtti. Tonbul şunları söyledi: “Biz hem çalışanların hem de 2 milyon memur emeklisinin haklarını savunuyoruz. Memurlar emekli olduğunda bazı haklarını kaybediyor. Bunların en önemlisi de eş ve çocuk (aile) yardımıydı. Biz en başından, ‘emekliler eşinden, çocuğundan mı ayrılıyor ki aile yardımı kesiliyor’ diye yola çıkmıştık. KPDK’da aile yardımının memur emeklilerine ödenmesi konusunda taleplerimizi dile getireceğiz. 7 Aralık’taki toplantıda bu konu gündemde olacak. “

DESTEK KAÇ LİRA

Kamu personeline ödenen aile yardımı hesaplanırken çocuk sayısı ve eşin çalışıp çalışmadığı dikkate alınıyor. Eşi çalışmayan çocuksuz memura, 251 lira ödeniyor. 0-06 yaş her çocuk için 58 lira, 6 yaş üstü çocuk için ise 29 lira veriliyor. İki çocuklu eşi çalışmayan memura toplamda aylık 367 lira aile yardımı desteği veriliyor.

SKK VE BAĞ-KUR’LU İÇİN EMSAL OLUR

Türkiye Emekliler Derneği'nin (TÜED) Hukuk Danışmanı avukat Cafer Tufan Yazıcıoğlu, aile yardımının memur emeklisinin geçimi için önemli olduğuna dikkati çekti. Ödeneğin, emeklilikten sonra kesildiğini belirten Yazıcıoğlu, aile yardımının sürekli hale gelmesi gerektiğini dile getirdi. Yazıcıoğlu, KPDK’dan çıkacak olumlu kararın, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de emsal olacağını söyledi.

MEMUR AİLE YARDIMI ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Yüzde 12.76'lık artışa göre, çalışmayan eş için ödenen aile yardımı 251,68 liradan 283,79 liraya çıkacak. Çocuk yardımı tutarı ise 0-6 yaş için 58,98 liradan 66,50 liraya, 6 yaş üstü için 29,49 liradan 33,25 liraya yükselecek. 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memura aylık 369,63 lira ödenirken, tutar 416,79 liraya yükselecek.

ENFLASYONDAN DOĞAN ZAM EKLENECEK

Memurların mevcut maaşlarına enflasyondan doğan zam ilavesiyle birlikte en düşük memur maaşı 3482 TL olarak kayıtlara geçecek. Temmuz ayı itibariyle %3,5 olarak aktarılan zam oranı, memur, memur emeklisi ve sözleşmeli personele 8 puanın üzerinde bir enflasyon zammı imkanı doğacak. Bir diğer tahmine göre Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından yapılan enflasyon hakkındaki tahmin doğru çıkarsa enflasyon zammı 4 artış ile % 11,15 olarak kayıtlara geçecek.

KASIM VE ARALIK AYI ENFLASYONU MEMUR ZAMMIN NETLEŞTİRECEK

2018'in ilk 6 ayında enflasyon yüzde 9,17 olmuştu. 6 aylık enflasyon verilerine göre memurlar yüzde 5,17 enflasyon zammı almıştı. 2018'in 2. yarısında 4 aylık enflasyon yüzde 12,26 çıkmış durumda. Enflasyon bu şekilde kalsa dahi memurlar, bu durumda yüzde 3,5 zammın yanında yüzde 8'den fazla enflasyon zammı alacak. Kasım ve Aralık enflasyonu memurun zammını netleştirecek. Buna göre enflasyon zamlarının 2019'un Ocak ayına yansıtılacağı belirtildi.

Memur zammı ne kadar olur?

Memurların Ocak'ta fark alması için 2018'in ikinci yarısında enflasyonun yüzde 3.5'i aşması gerekiyordu. 4 aylık enflasyon yüzde 12.26 çıktı. Böylece memurlara şimdiden yüzde 8.76 enflasyon farkı oluştu, Ocak zammı yüzde 12.76'ya ulaştı. Yüzde 12.76'lık artışa göre, çalışmayan eş için ödenen aile yardımı 251,68 liradan 283,79 liraya çıkacak. Çocuk yardımı tutarı ise 0-6 yaş için 58,98 liradan 66,50 liraya, 6 yaş üstü için 29,49 liradan 33,25 liraya yükselecek. 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memura aylık 369,63 lira ödenirken, bu tutar 416,79 liraya yükselecek. Kasım-Aralık enflasyonuna göre bu rakamlar artabilecek ya da azalabilecek.

Emekli zammı ne olur?

2019 Yılı Programı'ndaki enflasyon tahmini SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammının yüzde 10.65 olabileceğini gösterirken, Merkez Bankası'nın yaptığı son beklenti anketindeki tahmin de yüzde 13.78'lik orana işaret ediyor.

Emekli maaşlarında yeni yılda 134 ile 641 lira arasında artış bekleniyor. Halen en düşük aylık bin 21 lira seviyesinde bulunuyor. Zamla birlikte en düşük emekli maaşı bin 155 liraya, en yüksek emekli aylığı da 4 bin 892 liraya ulaşacak.

İşte 5 zam oranı ihtimali:

1- Tüm SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları ocakta, bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon kadar artacak. Beklenti anketindeki tahmine göre ise artış yüzde 13.78'i bulacak.

2- Memur emeklilerine ocakta yüzde 4 zammın yanı sıra 2018'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyonun yüzde 3.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Fark, programdaki tahmine göre yüzde 7.15, beklenti anketine göre yüzde 10.28 olacak.

3- Ocakta, tüm emeklilerin maaşları artacağı için ek ödeme tutarları da yükselecek. Ayrıca yüzde 5 ek ödemeden yararlanma sınırı da yükselecek. Enflasyon tahminlerine göre bu sınır bin 264 liraya çıkabilecek.

4- Maaşı bin liranın altında olan 150 bin SSK ve Bağ-Kur emeklisine seyyanen zam yapılacak.Maaşlar bin liraya tamamlanacak. Zammın yürürlük tarihi henüz açıklanmadı.

5- Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve idareci memurların ek göstergeleri 3 bin 600'e çıkarılacak. Bu, ikramiyeleri ve emekli maaşlarını ciddi oranda artıracak.

MAAŞLAR NE KADAR OLACAK?

Ek göstergede değişiklik yapılması ile hem maaşlar artacak hem de bu emekli ikramiyesine yansıyacak. Ek göstergenin 2200’den 3600’e çıkmasıyla öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emekli aylıkları 530 lira ile 650 lira arasında yükselecek. Ek göstergenin 2200’den 3600’e çıkmasıyla emekli ikramiyesinde de çok önemli artış söz konusu olacak. 25 yıl hizmeti bulunanların emekli ikramiyesi 82 bin 345 liradan 103 bin 279 liraya çıkacak.

3600 EK GÖSTERGE İLE TAHMİNİ MAAŞLAR

3600 ek göstergeye geçilirse polisin emekli maaşı 530 lira, öğretmeninki 525 lira, hemşireninki 532 lira artacak. Din görevlilerinin artışı 530 lira ve şube müdürlerinin maaş artışı ise 600 lira olacak.

TAHMİNİ EMEKLİ İKRAMİYESİ

3600 ek göstergeye geçilmesi ile emekli ikramiyeleri de polis için 17 bin 100 lira, öğretmen ve din görevlisi için 17 bin lira, hemşire için 17 bin 50 lira, şube müdürü için 19 bin 300 lira artacak.

POLİSLERDEKİ ARTIŞ

Kıdem ve dereceye göre değişmesine rağmen ortalama olarak polislerde emekli maaşı 530 lira ikramiye ise 17 bin 100 lira artacak.

ÖĞRETMENLERDEKİ ARTIŞ

Öğretmenlerde de en az emekli maaşı artışı 500 lira olacak ve ikramiyelerdeki artış 13 bin lirayı geçecek. Ek göstergesi 2200'den 3600'e çıkacak personelde ikramiye artışı 20 bin lirayı geçecek. Öte yandan geçtiğimiz günlerde AA Editör Masası’nda konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 3600 ek göstergeyle ilgili 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde bir açıklamalarının olacağını söyledi.