3600 ek gösterge son durum 3600 ek gösterge ne zaman kimlere verilecek Polis memur maaşı son dakika
3600 ek gösterge son durum nedir? 3600 ek gösterge son dakika haberleri gündemde yer alıyor. Peki 3600 ek gösterge ne zaman kimlere verilecek Polis memur maaşı ek gösterge’ye nasıl yansıyacak? Vatandaşlar 3600 ek gösterge son durum 2018 gelişmelerini yakından takip ediyor. Kamu çalışanının sıklıkla merak ettiği 3600 ek gösterge heyecan dolu bekleyişi sürüyor. Hangi memurlar 3600 ek göstergeden yararlanacak? Milyonlarca memur gözlerini 3600 ek gösterge son durum açıklamalarına çevirdi. Hükümet kanadından son dakika ek gösterge haberleri gelmeye devam ediyor. İşte tüm açıklamaları haberimizde derledik. 3600 ek gösterge düzenlemesi Meclis'ten ne zaman geçecek? 3600 ek gösterge düzenlemesi ne zaman çıkacak? İçişleri Bakanlığı, kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmesiyle ilgili, 'Polislerle ilgili biz 3600 konusunda söz verdik, bunu en kısa zamanda yerine getireceğiz. Bu bir sözdür. Bu sözün arkasındayız.' ifadelerini kullandı. Polislerin, güvenlik görevlilerinin yaşam standartlarını iyi bir noktaya getirmenin temel sorumlulukları olduğununa işaret edilirken, 'Özellikle 15 Temmuz'un iklimi hafif bir kaybolduktan sonra polislerimizi yeni aldıklarımızla beraber ilk önce 12/24'e döndürdük, şimdi de 8/24'e döndürüyoruz.' denildi.Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli yeri olan unsurlardan bir tanesidir. Ek göstergelerin yüksek olması emekli aylığı ve ikramiyesinin de yüksek olması demektir. İşte merak edilen 3600 ek göstergede son açıklamalar...
3600 ek gösterge son durum 3600 ek gösterge Polis memur maaşında son durum nedir? 3600 ek gösterge ne zaman kimlere verilecek? Binlerce kamu çalışanını yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge son dakika haberlerini sizler için derledik. 3600 ek gösterge son durum 2018! 3600 ek göstergede ikramiyeler artacak mı? 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artış mevcut maaşları artırmakla birlikte asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapıyor. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile daha düşük olan bir memurun alacağı zam ya da maaş miktarı aynı olmuyor. Ek göstergelerin 2200'den 3000'e ve 3600'e çıkarılmasıyla birlikte polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artacak. 3600 ek gösterge konusunda son açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Soylu yaptığı açıklamada; "Söz verdik, bunu en kısa zamanda yerine getireceğiz." dedi. Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli yeri olan unsurlardan bir tanesidir. Ek göstergelerin yüksek olması emekli aylığı ve ikramiyesinin de yüksek olması demektir. İşte gündemden düşmeyen 3600 ek gösterge son durum haberleri star.com.tr’de…
3600 EK GÖSTERGE'DE SON DURUM
BAKAN SOYLU MÜJDEYİ VERDİ
İçişleri Bakanı Soylu, kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmesiyle ilgili, "Polislerle ilgili biz 3600 konusunda söz verdik, bunu en kısa zamanda yerine getireceğiz. Bu bir sözdür. Bu sözün arkasındayız." ifadelerini kullandı.
Polislerin, güvenlik görevlilerinin yaşam standartlarını iyi bir noktaya getirmenin temel sorumlulukları olduğununa işaret eden Soylu, "Özellikle 15 Temmuz'un iklimi hafif bir kaybolduktan sonra polislerimizi yeni aldıklarımızla beraber ilk önce 12/24'e döndürdük, şimdi de 8/24'e döndürüyoruz." dedi.
Soylu, 2016'da 61, 2017'de 52, 2018'de şu ana kadar ise 32 emniyet personelinin intihar ettiğini belirterek, güvenlik güçlerinin imkanlarını en iyi noktaya getirmeye çalıştıklarını vurguladı.
KİMLER EK GÖSTERGEDEN YARARLANACAK?
3600 ek gösterge hususunda Çalışma Bakanlığı tarafından bir çalışma yürütülüyor. Hazırlanan taslakta daha önce ifade edilen polis, hemşire, din görevlisi memurların yanında kamuda idareci olarak çalışanlar da yer aldı. Bu taslağa göre şube müdürleri, daire başkanları, il müdürleri, bölge müdürleri, üniversite genel sekreterleri, üniversite genel sekreter yardımcıları da ek gösterge artışından yararlanacak. Taslak metne giren idarecilere belediyeler ve bağlı şirketlerdeki yöneticiler de girdi. Buna göre belediyelerde ve bağlı şirketlerde görev yapan daire başkanlarının da ek gösterge artışından faydalanması planlanıyor. Ek gösterge artışı gerçekleştiği zaman bu memurların kendileriyle birlikte emeklileri de yararlanacak. Böylece uygulama mevcut emekliler için de geçerli olacak.
KİM NE KADAR ALACAK?
Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artış mevcut maaşları artırmakla birlikte asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapıyor. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile daha düşük olan bir memurun alacağı zam ya da maaş miktarı aynı olmuyor. Ek göstergelerin 2200'den 3000'e ve 3600'e çıkarılmasıyla birlikte polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artacak.
İKRAMİYELER DE ARTACAK MI?
Kıdem ve dereceye göre değişmesine rağmen ortalama olarak polislerde emekli maaşı 530 lira ikramiye ise 17 bin 100 lira artacak. Öğretmenlerde de en az emekli maaşı artışı 500 lira olacak ve ikramiyelerdeki artış 13 bin lirayı geçecek. Ek göstergesi 2200'den 3600'e çıkacak personelde ikramiye artışı 20 bin lirayı geçecek.
NE ZAMAN YASALAŞACAK?
3600 ek göstergenin ne zaman yasalaşacağı konusunda bir bilgi yok. Konuya dair detaylar geldikçe haberlerimizden paylaşacağız. Öte yandan geçtiğimiz günlerde AA Editör Masası’nda konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 3600 ek göstergeyle ilgili 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde bir açıklamalarının olacağını söyledi.
POLİSLERDEKİ ARTIŞ
Kıdem ve dereceye göre değişmesine rağmen ortalama olarak polislerde emekli maaşı 530 lira ikramiye ise 17 bin 100 lira artacak.
ÖĞRETMENLERDEKİ ARTIŞ
Öğretmenlerde de en az emekli maaşı artışı 500 lira olacak ve ikramiyelerdeki artış 13 bin lirayı geçecek. Ek göstergesi 2200'den 3600'e çıkacak personelde ikramiye artışı 20 bin lirayı geçecek. Öte yandan geçtiğimiz günlerde AA Editör Masası’nda konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 3600 ek göstergeyle ilgili 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde bir açıklamalarının olacağını söyledi.
3600 EK GÖSTERGE EN SON HABERLER NELERDİR?
Çalışma Bakanlığı 3600 ek gösterge için çalışıyor
3600 ek gösterge artışı ne zaman olacak? 2018 memur ek gösterge zammı son dakika kaç TL 3600 ek gösterge son durum nedir? Edindiğimiz bilgilere göre taslağa yeni eklemeler de oldu. Özellikle idareci kadrolarında geniş bir yelpaze ek gösterge artışından yararlanacak. 3600 ek gösterge hususunda Çalışma Bakanlığı tarafından bir çalışma yürütülüyor. Hazırlanan taslakta daha önce ifade edilen polis, hemşire, din görevlisi memurların yanında kamuda idareci olarak çalışanlar da yer aldı. Bu taslağa göre şube müdürleri, daire başkanları, il müdürleri, bölge müdürleri, üniversite genel sekreterleri, üniversite genel sekreter yardımcıları da ek gösterge artışından yararlanacak. Taslak metne giren idarecilere belediyeler ve bağlı şirketlerdeki yöneticiler de girdi. Buna göre belediyelerde ve bağlı şirketlerde görev yapan daire başkanlarının da ek gösterge artışından faydalanması planlanıyor. Ek gösterge artışı gerçekleştiği zaman bu memurların kendileriyle birlikte emeklileri de yararlanacak. Böylece uygulama mevcut emekliler için de geçerli olacak.
DAİRE BAŞKANLARI DA EK GÖSTERGEDEN YARARLANACAK
Buna göre belediyelerde ve bağlı şirketlerde görev yapan daire başkanlarının da ek gösterge artışından faydalanması planlanıyor. Ek gösterge artışı gerçekleştiği zaman bu memurların kendileriyle birlikte emeklileri de yararlanacak. Böylece uygulama mevcut emekliler için de geçerli olacak.
MESLEKLERE GÖRE ARTIŞLAR
Birinci dereceden 30 yıllık polis emeklisinin aylığı 637 lira artacak. Emekli ikramiyesi Fiili hizmet zammı ile birlikte 27 bin 13 lira artacak. 25 yıllık polis emeklisinde artışlar ise maaşta 592 lira, ikramiyede 22 bin 739 lira olacak. Birinci dereceden 30 yıllık emekli öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emekli aylıkları 569 lira ikramiyeleri 20 bin 516 lira artacak.
Taslak hazırlandı! Memura ek gösterge müjdesi…
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini verdiği ek gösterge artışı için taslak hazırlandı. Listeye şube müdürleri, il müdürleri, üniversite sekreterleri ve belediyelerdeki daire başkanları ile bölge müdürleri de girdi.
3600 ek göstergeye kavuşacak 1.5 milyon öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve idareciler ile emeklileri gelirlerinin artacağı günü bekliyor. Bu konuda yasa çalışmaları da hız kazandı. Edindiğimiz bilgilere göre taslağa yeni eklemeler de oldu. Özellikle idareci kadrolarında geniş bir yelpaze ek gösterge artışından yararlanacak.
Sabah’tan Faruk Erdem’in haberine göre; Çalışma Bakanlığı tarafından hazırlanan taslakta daha önce ifade edilen polis, hemşire, din görevlisi memurların yanında kamuda idareci olarak çalışanlar da yer aldı. Buna göre şube müdürleri, daire başkanları, il müdürleri, bölge müdürleri, üniversite genel sekreterleri, üniversite genel sekreter yardımcıları da ek gösterge artışından yararlanacak. Taslak metne giren idarecilere belediyeler ve bağlı şirketlerdeki yöneticiler de girdi. Buna göre belediyelerde ve bağlı şirketlerde görev yapan daire başkanlarının da ek gösterge artışından faydalanması planlanıyor. Ek gösterge artışı gerçekleştiği zaman bu memurların kendileriyle birlikte emeklileri de yararlanacak. Böylece uygulama mevcut emekliler için de geçerli olacak.
TASLAK METNİ DEĞİŞTİ
Çalışma Bakanlığı tarafından hazırlanan taslakta daha önce ifade edilen polis, hemşire, din görevlisi memurların yanında kamuda idareci olarak çalışanlar da yer aldı. Buna göre şube müdürleri, daire başkanları, il müdürleri, bölge müdürleri, üniversite genel sekreterleri, üniversite genel sekreter yardımcıları da ek gösterge artışından yararlanacak. Taslak metne giren idarecilere belediyeler ve bağlı şirketlerdeki yöneticiler de girdi.
Buna göre belediyelerde ve bağlı şirketlerde görev yapan daire başkanlarının da ek gösterge artışından faydalanması planlanıyor. Ek gösterge artışı gerçekleştiği zaman bu memurların kendileriyle birlikte emeklileri de yararlanacak. Böylece uygulama mevcut emekliler için de geçerli olacak
Uygulamanın yerel seçimlerden önce yürürlüğe girmesi bekleniyor.
Ek göstergenin 2.200'den 3.600'e çıkmasıyla emekli ikramiyelerinde de 30 bin liraya kadar artışlar olacak.
EMEKLİNİN MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Çalışanların kıdemine göre ikramiyelerde artışlar yaşanacak. 25 yıl hizmeti bulunanların emekli ikramiyesi 82 bin 345 TL'den 103 bin 279 TL'ye, 30 yıl hizmeti bulunanların emekli ikramiyesi 98 bin 814 TL'den 123 bin 935 TL'ye çıkacak
Hizmet süresi 35 yıl olanların emekli ikramiyesi ise 115 bin 283 TL'den 144 bin 591 TL'ye yükselecek.
AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim vaatleri arasında yer alan 3.600 ek göstergenin hayata geçmesi için çalışmalar hızlandı.
EK GÖSTERGE 3600 OLURSA NELER DEĞİŞECEK
Ek gösterge hemşire ve öğretmenler için 3000'den 3600'e çıkarsa memur maaşları, emekli aylığı ve emekli ikramiyesinde büyük değişiklikler olacak. Ek göstergenin yükselmesi ile meydana gelecek maaş değişikliği aşağıdaki gibidir;
Ek gösterge 2200'den 3600'e çıkarsa;
ARTIŞ
AYLIK NET MAAŞ 23 TL
EMEKLİ MAAŞI 641 TL
EMEKLİ İKRAMİYESİ 123 BİN 121 TL
Ek gösterge 3000'den 3600'e çıkarsa;
ARTIŞ
AYLIK NET MAAŞ -38TL
EMEKLİ MAAŞ 569 TL
EMEKLİ İKRAMİYESİ 20 BİN 516 TL
EK GÖSTERGE NEDİR?
Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli yeri olan unsurlardan bir tanesidir. Ek göstergelerin yüksek olması emekli aylığı ve ikramiyesinin de yüksek olması demektir. Bu nedenle memurlar bulundukları unvanların 1 inci derece kadroları için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık göstermektedir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile,2500 olan bir memurun alacağı zam oranı ya da maaş miktarı aynı olmayacaktır.
Ek gösterge rakamı 3000 olan öğretmen ve hemşireler özellikle ek göstergelerin artışını beklemekteydi. Ek göstergenin özellikle emeklilik haklarına etkisinin fazla olması nedeniyle, memurlar emekli olmadan önce 3600 ek göstergeli bir göreve atanma ya da ek göstergelerinin bu düzeye çıkarılması isteği oluşturmaktadır. 657 sayılı Devlet Kanunu'na tabi olan öğretmen, polis, din görevlileri, hemşireler gibi birçok meslek grubu ek göstergelerin artışını dört gözle bekliyorlardı.
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