3600 ek gösterge son durum 3600 ek gösterge ne zaman kimlere verilecek Polis memur maaşı son dakika

3600 ek gösterge son durum 3600 ek gösterge Polis memur maaşında son durum nedir? 3600 ek gösterge ne zaman kimlere verilecek? Binlerce kamu çalışanını yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge son dakika haberlerini sizler için derledik. 3600 ek gösterge son durum 2018! 3600 ek göstergede ikramiyeler artacak mı? 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artış mevcut maaşları artırmakla birlikte asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapıyor. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile daha düşük olan bir memurun alacağı zam ya da maaş miktarı aynı olmuyor. Ek göstergelerin 2200'den 3000'e ve 3600'e çıkarılmasıyla birlikte polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artacak. 3600 ek gösterge konusunda son açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Soylu yaptığı açıklamada; "Söz verdik, bunu en kısa zamanda yerine getireceğiz." dedi. Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli yeri olan unsurlardan bir tanesidir. Ek göstergelerin yüksek olması emekli aylığı ve ikramiyesinin de yüksek olması demektir. İşte gündemden düşmeyen 3600 ek gösterge son durum haberleri star.com.tr’de…

3600 EK GÖSTERGE'DE SON DURUM

BAKAN SOYLU MÜJDEYİ VERDİ

İçişleri Bakanı Soylu, kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmesiyle ilgili, "Polislerle ilgili biz 3600 konusunda söz verdik, bunu en kısa zamanda yerine getireceğiz. Bu bir sözdür. Bu sözün arkasındayız." ifadelerini kullandı.

Polislerin, güvenlik görevlilerinin yaşam standartlarını iyi bir noktaya getirmenin temel sorumlulukları olduğununa işaret eden Soylu, "Özellikle 15 Temmuz'un iklimi hafif bir kaybolduktan sonra polislerimizi yeni aldıklarımızla beraber ilk önce 12/24'e döndürdük, şimdi de 8/24'e döndürüyoruz." dedi.

Soylu, 2016'da 61, 2017'de 52, 2018'de şu ana kadar ise 32 emniyet personelinin intihar ettiğini belirterek, güvenlik güçlerinin imkanlarını en iyi noktaya getirmeye çalıştıklarını vurguladı.

KİMLER EK GÖSTERGEDEN YARARLANACAK?

3600 ek gösterge hususunda Çalışma Bakanlığı tarafından bir çalışma yürütülüyor. Hazırlanan taslakta daha önce ifade edilen polis, hemşire, din görevlisi memurların yanında kamuda idareci olarak çalışanlar da yer aldı. Bu taslağa göre şube müdürleri, daire başkanları, il müdürleri, bölge müdürleri, üniversite genel sekreterleri, üniversite genel sekreter yardımcıları da ek gösterge artışından yararlanacak. Taslak metne giren idarecilere belediyeler ve bağlı şirketlerdeki yöneticiler de girdi. Buna göre belediyelerde ve bağlı şirketlerde görev yapan daire başkanlarının da ek gösterge artışından faydalanması planlanıyor. Ek gösterge artışı gerçekleştiği zaman bu memurların kendileriyle birlikte emeklileri de yararlanacak. Böylece uygulama mevcut emekliler için de geçerli olacak.

KİM NE KADAR ALACAK?

Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artış mevcut maaşları artırmakla birlikte asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapıyor. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile daha düşük olan bir memurun alacağı zam ya da maaş miktarı aynı olmuyor. Ek göstergelerin 2200'den 3000'e ve 3600'e çıkarılmasıyla birlikte polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artacak.

İKRAMİYELER DE ARTACAK MI?

Kıdem ve dereceye göre değişmesine rağmen ortalama olarak polislerde emekli maaşı 530 lira ikramiye ise 17 bin 100 lira artacak. Öğretmenlerde de en az emekli maaşı artışı 500 lira olacak ve ikramiyelerdeki artış 13 bin lirayı geçecek. Ek göstergesi 2200'den 3600'e çıkacak personelde ikramiye artışı 20 bin lirayı geçecek.

NE ZAMAN YASALAŞACAK?

3600 ek göstergenin ne zaman yasalaşacağı konusunda bir bilgi yok. Konuya dair detaylar geldikçe haberlerimizden paylaşacağız. Öte yandan geçtiğimiz günlerde AA Editör Masası’nda konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 3600 ek göstergeyle ilgili 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde bir açıklamalarının olacağını söyledi.

POLİSLERDEKİ ARTIŞ

Kıdem ve dereceye göre değişmesine rağmen ortalama olarak polislerde emekli maaşı 530 lira ikramiye ise 17 bin 100 lira artacak.

ÖĞRETMENLERDEKİ ARTIŞ

Öğretmenlerde de en az emekli maaşı artışı 500 lira olacak ve ikramiyelerdeki artış 13 bin lirayı geçecek. Ek göstergesi 2200'den 3600'e çıkacak personelde ikramiye artışı 20 bin lirayı geçecek. Öte yandan geçtiğimiz günlerde AA Editör Masası’nda konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 3600 ek göstergeyle ilgili 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde bir açıklamalarının olacağını söyledi.

3600 EK GÖSTERGE EN SON HABERLER NELERDİR?

Çalışma Bakanlığı 3600 ek gösterge için çalışıyor

3600 ek gösterge artışı ne zaman olacak? 2018 memur ek gösterge zammı son dakika kaç TL 3600 ek gösterge son durum nedir? Edindiğimiz bilgilere göre taslağa yeni eklemeler de oldu. Özellikle idareci kadrolarında geniş bir yelpaze ek gösterge artışından yararlanacak. 3600 ek gösterge hususunda Çalışma Bakanlığı tarafından bir çalışma yürütülüyor. Hazırlanan taslakta daha önce ifade edilen polis, hemşire, din görevlisi memurların yanında kamuda idareci olarak çalışanlar da yer aldı. Bu taslağa göre şube müdürleri, daire başkanları, il müdürleri, bölge müdürleri, üniversite genel sekreterleri, üniversite genel sekreter yardımcıları da ek gösterge artışından yararlanacak. Taslak metne giren idarecilere belediyeler ve bağlı şirketlerdeki yöneticiler de girdi. Buna göre belediyelerde ve bağlı şirketlerde görev yapan daire başkanlarının da ek gösterge artışından faydalanması planlanıyor. Ek gösterge artışı gerçekleştiği zaman bu memurların kendileriyle birlikte emeklileri de yararlanacak. Böylece uygulama mevcut emekliler için de geçerli olacak.

DAİRE BAŞKANLARI DA EK GÖSTERGEDEN YARARLANACAK

Buna göre belediyelerde ve bağlı şirketlerde görev yapan daire başkanlarının da ek gösterge artışından faydalanması planlanıyor. Ek gösterge artışı gerçekleştiği zaman bu memurların kendileriyle birlikte emeklileri de yararlanacak. Böylece uygulama mevcut emekliler için de geçerli olacak.

MESLEKLERE GÖRE ARTIŞLAR

Birinci dereceden 30 yıllık polis emeklisinin aylığı 637 lira artacak. Emekli ikramiyesi Fiili hizmet zammı ile birlikte 27 bin 13 lira artacak. 25 yıllık polis emeklisinde artışlar ise maaşta 592 lira, ikramiyede 22 bin 739 lira olacak. Birinci dereceden 30 yıllık emekli öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emekli aylıkları 569 lira ikramiyeleri 20 bin 516 lira artacak.