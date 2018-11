3600 ek gösterge son durum ne zaman çıkacak 3600 ek gösterge son dakika kimleri kapsıyor

3600 ek gösterge son durum ne zaman çıkacak? Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerini kapsayan 3600 ek gösterge çıkıyor, son karar 7 Aralık’ta yapılacak olan toplantıda verilecek peki maaşlar ne kadar artacak? 3600 ek gösterge son dakika kimleri kapsıyor? Vatandaşlar internetten 3600 ek gösterge son durum haberlerini an be an takip ediyor. 3600 ek göstergeyle ilgili kritik toplantı Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında yapılacak. Toplantıya, Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ve KESK yöneticileri ve hizmet kollarında yetkili sendikaların genel başkanları da katılacak. Bu toplantı Kamu Personeli Danışma Kurulu'nun ikinci ve son toplantısı olacak. Haliyle olumlu ya da olumsuz bir karar çıkması bekleniyor. Toplantıda, Memur-Sen’in 3600 ek gösterge talebi başta olmak üzere, enflasyon farkı da masaya yatırılacak. AK Parti’nin seçim beyannamesinde de yer alan ek gösterge düzenlemesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dile getirmiş ve ‘Ek göstergeleri 3 bin 600'e çıkaracağız. Buradaki adaletsizliği gidermiş olacağız.” demişti. Bu açıklamanın hemen sonrası hükümet konuyla ilgili taslak hazırlamış ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Polislerle ilgili biz 3600 konusunda söz verdik, bunu en kısa zamanda yerine getireceğiz. Bu bir sözdür. Bu sözün arkasındayız." ifadelerini kullanmıştı.

3600 EK GÖSTERGE SON DURUM HABERLERİ

1.5 milyon öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi, idareci ve emeklilerin beklediği 3600 ek göstergede artık sona gelindi. Kararı verecek olan Kamu Personeli Danışma Kurulu son toplantısını 7 Aralık’ta yapılacak. Milyonlarca memuru ilgilendiren bu toplantı da 3600 ek gösterge kararının sonuçlandırılması bekleniyor. Eğer karar çıkarsa maaşlar ve emekli ikramiyeleri bakın ne kadar olacak...

3600 ek göstergeyle ilgili kritik toplantı Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında yapılacak. Toplantıya, Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ve KESK yöneticileri ve hizmet kollarında yetkili sendikaların genel başkanları da katılacak. Bu toplantı Kamu Personeli Danışma Kurulu'nun ikinci ve son toplantısı olacak. Haliyle olumlu ya da olumsuz bir karar çıkması bekleniyor. Toplantıda, Memur-Sen’in 3600 ek gösterge talebi başta olmak üzere, enflasyon farkı da masaya yatırılacak. AK Parti’nin seçim beyannamesinde de yer alan ek gösterge düzenlemesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dile getirmiş ve ‘Ek göstergeleri 3 bin 600'e çıkaracağız. Buradaki adaletsizliği gidermiş olacağız.” demişti. Bu açıklamanın hemen sonrası hükümet konuyla ilgili taslak hazırlamış ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Polislerle ilgili biz 3600 konusunda söz verdik, bunu en kısa zamanda yerine getireceğiz. Bu bir sözdür. Bu sözün arkasındayız." ifadelerini kullanmıştı.

MAAŞLAR NE KADAR OLACAK?

Ek göstergede değişiklik yapılması ile hem maaşlar artacak hem de bu emekli ikramiyesine yansıyacak. Ek göstergenin 2200’den 3600’e çıkmasıyla öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emekli aylıkları 530 lira ile 650 lira arasında yükselecek. Ek göstergenin 2200’den 3600’e çıkmasıyla emekli ikramiyesinde de çok önemli artış söz konusu olacak. 25 yıl hizmeti bulunanların emekli ikramiyesi 82 bin 345 liradan 103 bin 279 liraya çıkacak.

3600 EK GÖSTERGE İLE TAHMİNİ MAAŞLAR

3600 ek göstergeye geçilirse polisin emekli maaşı 530 lira, öğretmeninki 525 lira, hemşireninki 532 lira artacak. Din görevlilerinin artışı 530 lira ve şube müdürlerinin maaş artışı ise 600 lira olacak.

TAHMİNİ EMEKLİ İKRAMİYESİ

3600 ek göstergeye geçilmesi ile emekli ikramiyeleri de polis için 17 bin 100 lira, öğretmen ve din görevlisi için 17 bin lira, hemşire için 17 bin 50 lira, şube müdürü için 19 bin 300 lira artacak.

3600 EK GÖSTERGE'DE EN SON AÇIKLAMALAR NELERDİ?

Memur-Sen'den '3600 ek gösterge' açıklaması

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: - "24 Kasım Öğretmenler Günü 3600 ek gösterge konusunda başlangıç için önemli bir gün olabilir"

Elazığ'da bir otelde düzenlenen Memur-Sen Elazığ İl Divan Toplantısı'na katılan Yalçın, öğretmen, din görevlileri, hemşire ve polislere verilmesi planlanan 3600 ek gösterge konusundaki taleplerini toplu sözleşme süreçlerinde özellikle masaya getirdiklerini söyledi.

Kamu görevlilerinin ek gösterge sistematiğindeki bozulma dolayısıyla herkesin bu konuda bir beklenti içerisinde olduğunu aktaran Yalçın, şöyle konuştu:

"24 Haziran seçimlerinde de Cumhurbaşkanımızın 3600 ek gösterge konusunda öğretmen, din görevlileri, hemşire ve polisler üzerinden cümle kurmuş olması bu anlamda umudumuzu artırmış durumdadır. Bunun üzerinden tekrar çağrımızı yenileyerek kamuda ek gösterge sistematiğinin toptan çalışılarak tüm kamu görevlilerini içerisine alacak şekilde bir çalışmaya ihtiyaç vardır. Bu anlamda bu çarpıklığın düzeltilmesi konusunda bütün yetki kullananlar sorumludur."

Yalçın, bu konudaki beklentilerini muhataplarına ifade etme noktasında bugüne kadar büyük gayret gösterdiklerini aktararak, şöyle devam etti:

"Şu an ifade edilen meslek grupları içerisinden öğretmen kitlesinin, bu ek gösterge konusunda bir siftah yapılmasını, bütün kamu görevlilerine beklentilerini karşılayacak olan bu talep konusunda besmelenin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde verilmesini ve çekilmesini beklediğini ifade etmem gerekir. O yüzden bu konuda bir beklenti içerisindeyiz. 24 Kasım Öğretmenler Günü 3600 ek gösterge konusunda başlangıç için önemli bir gün olabilir. Bu çağrıyı bu vesileyle Elazığ'dan bir kez daha yeniliyor ve ek gösterge çalışmasının bütün kamu görevlilerini içerisinde bulundurabilecek ve bütün alandaki boşlukları tamir edecek şekilde düşünülmesini ve buna göre de düzenlenmesini özellikle tavsiye ediyoruz."

BAKAN SOYLU MÜJDEYİ VERDİ

İçişleri Bakanı Soylu, kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmesiyle ilgili, "Polislerle ilgili biz 3600 konusunda söz verdik, bunu en kısa zamanda yerine getireceğiz. Bu bir sözdür. Bu sözün arkasındayız." ifadelerini kullandı.

Polislerin, güvenlik görevlilerinin yaşam standartlarını iyi bir noktaya getirmenin temel sorumlulukları olduğununa işaret eden Soylu, "Özellikle 15 Temmuz'un iklimi hafif bir kaybolduktan sonra polislerimizi yeni aldıklarımızla beraber ilk önce 12/24'e döndürdük, şimdi de 8/24'e döndürüyoruz." dedi.

Soylu, 2016'da 61, 2017'de 52, 2018'de şu ana kadar ise 32 emniyet personelinin intihar ettiğini belirterek, güvenlik güçlerinin imkanlarını en iyi noktaya getirmeye çalıştıklarını vurguladı.

KİMLER EK GÖSTERGEDEN YARARLANACAK?

3600 ek gösterge hususunda Çalışma Bakanlığı tarafından bir çalışma yürütülüyor. Hazırlanan taslakta daha önce ifade edilen polis, hemşire, din görevlisi memurların yanında kamuda idareci olarak çalışanlar da yer aldı. Bu taslağa göre şube müdürleri, daire başkanları, il müdürleri, bölge müdürleri, üniversite genel sekreterleri, üniversite genel sekreter yardımcıları da ek gösterge artışından yararlanacak. Taslak metne giren idarecilere belediyeler ve bağlı şirketlerdeki yöneticiler de girdi. Buna göre belediyelerde ve bağlı şirketlerde görev yapan daire başkanlarının da ek gösterge artışından faydalanması planlanıyor. Ek gösterge artışı gerçekleştiği zaman bu memurların kendileriyle birlikte emeklileri de yararlanacak. Böylece uygulama mevcut emekliler için de geçerli olacak.

KİM NE KADAR ALACAK?

Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artış mevcut maaşları artırmakla birlikte asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapıyor. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile daha düşük olan bir memurun alacağı zam ya da maaş miktarı aynı olmuyor. Ek göstergelerin 2200'den 3000'e ve 3600'e çıkarılmasıyla birlikte polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artacak.

İKRAMİYELER DE ARTACAK MI?

Kıdem ve dereceye göre değişmesine rağmen ortalama olarak polislerde emekli maaşı 530 lira ikramiye ise 17 bin 100 lira artacak. Öğretmenlerde de en az emekli maaşı artışı 500 lira olacak ve ikramiyelerdeki artış 13 bin lirayı geçecek. Ek göstergesi 2200'den 3600'e çıkacak personelde ikramiye artışı 20 bin lirayı geçecek.

NE ZAMAN YASALAŞACAK?

3600 ek göstergenin ne zaman yasalaşacağı konusunda bir bilgi yok. Konuya dair detaylar geldikçe haberlerimizden paylaşacağız. Öte yandan geçtiğimiz günlerde AA Editör Masası’nda konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 3600 ek göstergeyle ilgili 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde bir açıklamalarının olacağını söyledi.

POLİSLERDEKİ ARTIŞ

Kıdem ve dereceye göre değişmesine rağmen ortalama olarak polislerde emekli maaşı 530 lira ikramiye ise 17 bin 100 lira artacak.

ÖĞRETMENLERDEKİ ARTIŞ

Öğretmenlerde de en az emekli maaşı artışı 500 lira olacak ve ikramiyelerdeki artış 13 bin lirayı geçecek. Ek göstergesi 2200'den 3600'e çıkacak personelde ikramiye artışı 20 bin lirayı geçecek. Öte yandan geçtiğimiz günlerde AA Editör Masası’nda konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 3600 ek göstergeyle ilgili 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde bir açıklamalarının olacağını söyledi.