İSTANBUL 14°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Aralık 2025 Salı / 11 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,9503
  • EURO
    50,5325
  • ALTIN
    6074.77
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

360'tan yılbaşına özel nostalji gecesi!

360'ta yılbaşı gecesi 90'lar fırtınası esiyor, izleyicisini 90'ların unutulmaz şarkılarıyla buluşturuyor.

HABER MERKEZİ30 Aralık 2025 Salı 15:33 - Güncelleme:
360'tan yılbaşına özel nostalji gecesi!
ABONE OL

Türk pop müziğine damga vuran isimleri aynı sahnede bir araya getiren "360'ta 90'lar Yılbaşı Özel", nostalji ve eğlence dolu bir yılbaşı gecesi vadediyor.

Programın moderatörlüğünü, 90'lı yılların hafızalara kazınan isimlerinden Metin Özülkü üstleniyor. Müzik ve sohbetin iç içe geçtiği gecede; Tayfun, Jale, Ozan Orhon, Seçil, Hazal, Erdal Çelik ve Eda Özülkü, en sevilen şarkılarını seslendirirken keyifli sohbetleriyle de izleyiciyle buluşuyor.

90'lı yılların ruhunu ekrana taşıyan program, müzik dolu performansları ve samimi anlarıyla yılbaşı gecesine renk katıyor.

"360'ta 90'lar Yılbaşı Özel", saatler 21.00'i gösterdiğinde 360 ekranında izleyiciyle buluşacak.

Yayın Platformları

Digiturk 29. Kanal * D-Smart 43. Kanal * Tivibu 30. Kanal * Kablo TV 33. Kanal *

Turkcell TV+ 28. Kanal * S Sport+ 24. Kanal * HBO Max * Türksat 4A * Eutelsat 7A

ÖNERİLEN VİDEO

Trabzon'da korkunç kaza: Kırmızı ışıkta motosikletliye çarptı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.