360'tan yılbaşına özel nostalji gecesi!

Türk pop müziğine damga vuran isimleri aynı sahnede bir araya getiren "360'ta 90'lar Yılbaşı Özel", nostalji ve eğlence dolu bir yılbaşı gecesi vadediyor.

Programın moderatörlüğünü, 90'lı yılların hafızalara kazınan isimlerinden Metin Özülkü üstleniyor. Müzik ve sohbetin iç içe geçtiği gecede; Tayfun, Jale, Ozan Orhon, Seçil, Hazal, Erdal Çelik ve Eda Özülkü, en sevilen şarkılarını seslendirirken keyifli sohbetleriyle de izleyiciyle buluşuyor.

90'lı yılların ruhunu ekrana taşıyan program, müzik dolu performansları ve samimi anlarıyla yılbaşı gecesine renk katıyor.

"360'ta 90'lar Yılbaşı Özel", saatler 21.00'i gösterdiğinde 360 ekranında izleyiciyle buluşacak.

Yayın Platformları

Digiturk 29. Kanal * D-Smart 43. Kanal * Tivibu 30. Kanal * Kablo TV 33. Kanal *

Turkcell TV+ 28. Kanal * S Sport+ 24. Kanal * HBO Max * Türksat 4A * Eutelsat 7A