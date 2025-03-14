İSTANBUL 24°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Mart 2025 Cuma / 15 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,6737
  • EURO
    39,9543
  • ALTIN
    3525.24
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 37 bin personel müjdesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hastanelerde yoğunluk azaltılacak
Güncel

37 bin personel müjdesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hastanelerde yoğunluk azaltılacak

Sağlık Çalışanları ile İftar Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Sağlık ordumuzun özverisine salgında depremde şahit olduk. Zor günlerimizde gösterdiğiniz fedakarlıkların milletimiz tarafından her zaman şükranla yad edileceğiniz bilmenizi isterim' dedi. Bu sene 37 bin hekim dışı personel alımı yapılacağının müjdesini veren Erdoğan ayrıca, muhalefetin 'israf' dediği hastanelerde binlerce can kurtarıldığını ifade ederek, 'Hastanelerimizdeki yoğunluğun azaltılmasını sağlayacağız' açıklamasında bulundu.

14 Mart 2025 Cuma 20:08 - Güncelleme:
37 bin personel müjdesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hastanelerde yoğunluk azaltılacak
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Çalışanları ile İftar Programı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Ülkemizin 81 vilayetinde milletimize fedakarca hizmet eden sağlık ordumuzun her bir ferdine ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum

İstanbul'un ve okullarının işgal edilmesine itiraz eden tıbbiyeliler 14 mart 1919'da okulun iki kulesi arasına astıkları büyük bir Türk Bayrağı ile tüm öğrencileri toplantıya çağırmışlardır

Tıbbiyeliler İstiklal Harbi sırasında kahramanca mücadele ettiler. Sağlık çalışanlarımız Kovid ile mücadelede büyük bir azim göstermiştir.

Sağlık ordumuzun özverisine salgında depremde şahit olduk. Zor günlerimizde gösterdiğiniz fedakarlıkların milletimiz tarafından her zaman şükranla yad edileceğiniz bilmenizi isterim

Salgınla mücadeleyi Amerika ve Avrupa'sı dahil imkan bakımından bizden ileri düzeyde olan ülkelerden daha iyi yönetmemizde şuan çatısı altında bulunduğumuz Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi gibi sağlık tesislerimiz de oldukça kritik roller oynamışlardır

Ülkesine ve milletine sevda ile hizmet eden siz kardeşlerimizin çabalarını, emeklerini asla ve asla unutamayız, Rabb'im sizlerden, tüm sağlık camiamızdan razı olsun diyorum

(Şehir hastaneleri) Ülkemizdeki muhalefetin engellemek için her yolu denediği bu hastaneler binlerce insanımızın hayatının kurtulmasına vesile olmuştur.

Hekimlerimizin de çabalarımızı sahiplenmesi ile birlikte insanımızın doğru yerde doğru zamanda etkin tedaviye ulaşmasını sağlayacak inşallah hastanelerimizdeki yoğunluğun da azaltılmasını temin edeceğiz

İlk defa dönemimizde uygulamaya aldığımız evde sağlık hizmetleriyle bugün 2 milyon 753 bin insanımızın ayağına sağlık hizmetini götürüyoruz

2002 Kasımında göreve geldiğimizde önem ve öncelik vereceğimizi ilan ettiğimiz alanlardan bir tanesi de sağlıktı. İnsanı merkeze alan, insan hayatına ve sağlığına değer veren bir anlayışla sağlık alanında 22 yıl boyunca pek çok reforma imza attık

Toplamda 37 bin 367 yataklı 25 şehir hastanemiz hizmete girdi, toplam 13 bin 950 yataklı 11 şehir hastanesinin yapımı sürüyor.

Sağlıkta yaptığımız devrimleri burada tek tek anlatmaya kalksak değil iftarı sahuru da herhalde burada yaparız

Bu sene 37 bin hekim dışı personel alımı yapılacak

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.