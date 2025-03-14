Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Çalışanları ile İftar Programı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Ülkemizin 81 vilayetinde milletimize fedakarca hizmet eden sağlık ordumuzun her bir ferdine ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum

İstanbul'un ve okullarının işgal edilmesine itiraz eden tıbbiyeliler 14 mart 1919'da okulun iki kulesi arasına astıkları büyük bir Türk Bayrağı ile tüm öğrencileri toplantıya çağırmışlardır

Tıbbiyeliler İstiklal Harbi sırasında kahramanca mücadele ettiler. Sağlık çalışanlarımız Kovid ile mücadelede büyük bir azim göstermiştir.

Sağlık ordumuzun özverisine salgında depremde şahit olduk. Zor günlerimizde gösterdiğiniz fedakarlıkların milletimiz tarafından her zaman şükranla yad edileceğiniz bilmenizi isterim

Salgınla mücadeleyi Amerika ve Avrupa'sı dahil imkan bakımından bizden ileri düzeyde olan ülkelerden daha iyi yönetmemizde şuan çatısı altında bulunduğumuz Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi gibi sağlık tesislerimiz de oldukça kritik roller oynamışlardır

Ülkesine ve milletine sevda ile hizmet eden siz kardeşlerimizin çabalarını, emeklerini asla ve asla unutamayız, Rabb'im sizlerden, tüm sağlık camiamızdan razı olsun diyorum

(Şehir hastaneleri) Ülkemizdeki muhalefetin engellemek için her yolu denediği bu hastaneler binlerce insanımızın hayatının kurtulmasına vesile olmuştur.

Hekimlerimizin de çabalarımızı sahiplenmesi ile birlikte insanımızın doğru yerde doğru zamanda etkin tedaviye ulaşmasını sağlayacak inşallah hastanelerimizdeki yoğunluğun da azaltılmasını temin edeceğiz

İlk defa dönemimizde uygulamaya aldığımız evde sağlık hizmetleriyle bugün 2 milyon 753 bin insanımızın ayağına sağlık hizmetini götürüyoruz

2002 Kasımında göreve geldiğimizde önem ve öncelik vereceğimizi ilan ettiğimiz alanlardan bir tanesi de sağlıktı. İnsanı merkeze alan, insan hayatına ve sağlığına değer veren bir anlayışla sağlık alanında 22 yıl boyunca pek çok reforma imza attık

Toplamda 37 bin 367 yataklı 25 şehir hastanemiz hizmete girdi, toplam 13 bin 950 yataklı 11 şehir hastanesinin yapımı sürüyor.

Sağlıkta yaptığımız devrimleri burada tek tek anlatmaya kalksak değil iftarı sahuru da herhalde burada yaparız

Bu sene 37 bin hekim dışı personel alımı yapılacak