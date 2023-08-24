İSTANBUL 32°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ağustos 2023 Perşembe / 8 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,1966
  • EURO
    29,8812
  • ALTIN
    1675.52
  • BIST100
    7602.24
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

37 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında meydana gelen iki ayrı olayda 37 düzensiz göçmen yakalanırken, 39 düzensiz göçmen de kurtarıldı.

IHA24 Ağustos 2023 Perşembe 01:09 - Güncelleme:
37 düzensiz göçmen yakalandı
ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, ilk olayda Sahil Güvenlik Botu (TCSG-24) tarafından ilçe açıklarında hareketli bir lastik bot tespit edildi.

Bot durdurulduğunda içerisinde bulunan 37 düzensiz göçmen yakalandı. Aynı gün ilk olaydan yaklaşık 5 saat sonra ise ikinci bir olay meydana geldi.

Sahil Güvenlik ekipleri, bir lastik bot içerisinde bulunan düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisini aldı.

Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itildiği tespit edilen lastik bot içerisindeki 39 düzensiz göçmen de ekipler tarafından kurtarıldı. Toplamda 76 düzensiz göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.