37 ilde DEAŞ operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 37 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen "Kahramanlar-38" operasyonlarında 189 şahıs yakalandı.

3️⃣7️⃣ İlde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen "KAHRAMANLAR-38" Operasyonlarında 1️⃣8️⃣9️⃣ şahıs yakalandı❗



Aziz Milletimizin Bilmesini isterim ki;

Ülkemizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Milletimizin duası,... pic.twitter.com/4hsQsI7zfc