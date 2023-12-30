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37 ilde DEAŞ operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 37 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “Kahramanlar-38” operasyonlarında 189 şahıs yakalandı.

30 Aralık 2023 Cumartesi 08:12 - Güncelleme:
37 ilde DEAŞ operasyonu
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 37 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen "Kahramanlar-38" operasyonlarında 189 şahıs yakalandı.

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