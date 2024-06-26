37 yıl önce PKK'lı teröristlerce şehit edilenler Mardin'de anıldı

Katliamda hayatını kaybedenler için Pınarcık Mahallesi'ndeki şehitlikte düzenlenen törene, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Kandemir, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Kadın Kolları Genel Başkanı Hatice Turan Kandemir, şehit yakınları, güvenlik korucuları ve vatandaşlar katıldı.

Törende, Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra İl Müftüsü Enver Türkmen dua etti.

Saldırıda yakınlarını kaybeden aileler ile görüşen Vali Akkoyun, tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Akkoyun, burada yaptığı açıklamada, Pınarcık'ta 1987 yılında bölücü terör örgütü PKK tarafından yapılan hain saldırı sonucu 16'sı çocuk 6'sı kadın olmak üzere 30 vatandaşın şehit edildiğini anımsattı.

Şehitlerin kabirlerini ziyaret edip dua ettiklerini kaydeden Akkoyun, şöyle konuştu:

"Bu vesileyle bir kez daha yapılan bu hain saldırıyı lanetliyoruz. Rabbim her türlü bölücü faaliyetlere karşı birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Bu topraklarda yaşayan bütün vatandaşlarımız bir arada birlik, beraberlik içerisinde omuz omuza verdiğimiz müddetçe Allah'ın izniyle hiçbir bölücü terör örgütü hain emellerine ulaşamayacaktır. Vatanımız, bayrağımız, ezanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimize rahmet diliyoruz. Bütün şehit ailelerimize şükranlarımızı iletiyoruz, hayatta olan gazilerimize de sağlıklı sıhhatli ömürler diliyoruz."

Mehmet Kaya, "Yakınlarımızı kaybetmenin acısı halen dinmedi. Saldırıda ağabeyim şehit oldu. Biz mücadeleye devam ediyoruz. Sonuna kadar da devam edeceğiz." dedi.

Törene katılanlar daha sonra katliamda hayatını kaybedenlerin mezarına gül bıraktı.