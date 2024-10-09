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  • 38 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası vardı: İstanbul'da yakalandı
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38 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası vardı: İstanbul'da yakalandı

Fatih'te polisin asayiş uygulaması sırasında, 38 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

AA9 Ekim 2024 Çarşamba 10:49 - Güncelleme:
38 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası vardı: İstanbul'da yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Fatih, Yavuz Sinan Mahallesi'nde genel asayiş olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalarda, hareketlerinden şüphelenilen bir kişi durduruldu.

Polislere başkası adına düzenlenmiş kimlik kartı gösteren şüphelinin gerçek adı, detaylı sorgulamada belirlendi.

Şüpheli D.K'nin (30), 2 "yağma", 2 "hırsızlık", 1 kez de "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 38 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Şüphelinin ayrıca "hırsızlık", "konut dokunulmazlığını ihlal", "yağma", "mala zarar verme" gibi suçlardan 12 kaydı bulunduğu belirlendi.

Şüpheli D.K, adliyedeki işlemleri tamamlandıktan sonra cezaevine konuldu.

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