385 hesap, tek bir ağ: FETÖ'cü hesaplara erişim engeli

Terör örgütü FETÖ'nün sosyal medya üzerinden yürüttüğü algı ve propaganda faaliyetlerine yönelik çalışmalar kapsamında örgüt bağlantılı olduğu belirlenen 385 sosyal medya hesabına Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli getirildi.

IHA2 Şubat 2026 Pazartesi 11:55 - Güncelleme:
385 hesap, tek bir ağ: FETÖ'cü hesaplara erişim engeli
Terör örgütü FETÖ'nün sosyal medya üzerinden yürüttüğü algı ve propaganda faaliyetlerine yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, İletişim Başkanlığı tarafından yapılan tespitler doğrultusunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen işlemler sonucunda, bu hafta erişim engeli getirilen FETÖ bağlantılı hesap sayısı 385'e ulaştı.

Yetkililer, terör örgütünün dijital mecralardaki yapılanmasına karşı mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini bildirirken, soruşturmaların çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi.

  • FETÖ Propaganda
  • Sosyal Medya Engeli
  • fetö

