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  • MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon: 39 ilde DEAŞ finansörleri kıskıvrak yakalandı
Güncel

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon: 39 ilde DEAŞ finansörleri kıskıvrak yakalandı

İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre 36 ilde DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda 351 şüpheli yakalandı.

HABER MERKEZİ6 Haziran 2026 Cumartesi 11:03 - Güncelleme:
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon: 39 ilde DEAŞ finansörleri kıskıvrak yakalandı
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İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre 36 ilde DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda 351 şüpheli yakalandı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

39 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 361 şüpheli yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı, MİT Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; -Geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten ve -Örgüte finansal destek sağladığı tespit edilen şüpheliler, son 20 günde düzenlenen operasyonlarda yakalandı. Güvenlik güçlerimiz ile birlikte DEAŞ terör örgütünün faaliyet ve finans yapılanmalarına karşı operasyonlarımızı kesintisiz şekilde sürdürüyoruz."
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