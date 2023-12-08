Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde neredeyse sıfır oy katkısıyla CHP'den tam 39 milletvekili koparan küçük ortaklar yapılan vurguna doymazken DEVA Partisi Ali Babacan'dan CHP kapılarını çalarsa yeniden bir ittifak olabileceğine yönelik sinyaller geldi. Babacan TV100 ekranlarında yaptığı açıklamada "CHP yeniden bizimle görüşmek ister mi onu bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Türk siyasi tarihinin en büyük vurgununa imza atarken 8'li koalisyonun küçük ortakları neredeyse sıfır oy katkısıyla CHP'den 39 milletvekili kopardı.

SEÇİMLERDEN SONRA YAZDAN KIŞA DÖNDÜ

Seçimlerden önce de Kemal Kılıçdaroğlu'nu ailesine vasiyet eden Meral Akşener, yaşanan mağlubiyetin ardından Bay Kemal'e sert sözlerle yüklendi. Kılıçdaroğlu'nu nefsini yenilmekle suçlayan Akşener, CHP'den aldıkları 15 vekilin hayatının en büyük pişmanlığı olduğunu ifade etti ve yerel seçimlerde her ilde ayrı aday çıkaracaklarını ifade etti.

KÜÇÜK ORTAKLAR VURGUNA DOYMUYOR

Neredeyse sıfır oy katkısıyla CHP'den tam 39 vekil kopararak Türk siyasi tarihinin en büyük vurgununa imza atan bu partilerde CHP'ye yönelik ılımlı tavır sürüyor.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan yaptığı açıklamada "Biz altı parti olarak bu ülkeyi kavgasız gürültüsüz uyum içerisinde yöneteceğimizle alakalı gerekli güveni vatandaşımıza veremedik." ifadelerine yer verdi.

"MUTABAKATA ÜZÜLDÜK"

Babacan, Kılıçdaroğlu'nun seçimin ikinci turunda koalisyondan habersiz olarak Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile yaptığı mutabakatın kendilerini üzdüğünü ve ortaklık akdine ters bir tutum olduğunu vurguladı. Babacan, "Demokrat bakış maalesef 28 Mayıs sürecinde azaldı. Şeffaflık önemli, Sayın Ümit Özdağ ile Sayın Kılıçdaroğlu'nun imzaladığı mutabakat metnine üzüldüm." tepkisini gösterdi

"CHP BİZİMLE GÖRÜŞMEK İSTER Mİ BİLMİYORUM"

Bu eleştirileri sonrasında yerel seçimler öncesi katıldığı canlı yayında yeniden ittifak sürecini değerlendiren Ali Babacan "Biz müstakil girme konusunda kararlıyız. Yola çıktık yürüyoruz. Zaten CHP yeniden bizimle görüşmek ister mi bilmiyorum" ifadelerini kullanarak yapılan büyük vurgunun CHP isterse sürebileceğini ifade etti.