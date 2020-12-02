İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
02 Aralık 2020 Çarşamba / 16 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8298
  • EURO
    9,4388
  • ALTIN
    460.759
  • BIST100
    1337.03
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 39 yaşındaki ehliyetsiz sürücü 3 yaşındaki Ayşe'ye çarpıp kaçtı
Güncel

39 yaşındaki ehliyetsiz sürücü 3 yaşındaki Ayşe'ye çarpıp kaçtı

Manisa'da yolun karşısına geçmek isteyen 3 yaşındaki çocuğa ehliyetsiz kapalı kasa kamyonet sürücüsü çarpıp kaçtı. Çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kaza bir iş yerine ait kamera tarafından an be an kaydedildi.

IHA02 Aralık 2020 Çarşamba 13:11 - Güncelleme: 02 Aralık 2020 Çarşamba 13:11
ABONE OL

Olay, Gaziler Mahallesi 535. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan 3 yaşındaki Ayşe Kaymak’a sürücüsü tespit edilemeyen kamyonet çarpıp kaçtı. Sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk hayatını kaybetti. Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışma neticesinde çocuğa çarpan aracın 45 RG 301 plakalı ekmek dağıtım aracı, sürücüsünün ise Mustafa A. (39) olduğunu tespit etti. Ekipler, sürücüyü saklandığı yerden yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ehliyetsiz sürücünün 3 yaşındaki Ayşe Kaymak’a çarpıp kaçması, olay yeri yakınındaki bir işyerine ait güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye kaydedildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.