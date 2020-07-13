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39 yaşındaki yeğenini av tüfeğiyle öldürdü

Bursa Gemlik'te 63 yaşındaki Salih D. taşkınlık yapan yeğeni Ahmet Top'u (39), mahalle meydanında çıkan tartışmada av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Salih D. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

DHA13 Temmuz 2020 Pazartesi 10:46 - Güncelleme: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 10:46
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Olay, gece saatlerinde Gemlik ilçesi kırsal Şahinyurdu Mahallesi'nde meydana geldi. Ablasının oğlu Ahmet Top'un mahalle meydanında taşkınlık yaptığını, burada bulunan marketin camlarını kırdığını duyan Salih D., yanına gitti. Salih D. ile Ahmet Top arasında burada tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine eve gidip av tüfeğini alan Salih D., yeğeni Ahmet Top'a ateş etti. Ahmet Top kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine mahalleye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ahmet Top'un hayatını kaybettiği belirlenirken, Salih D. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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