Güncel

391 milyon TL'lik yasa dışı bahis ağına darbe

Gümüşhane merkezli yasa dışı bahis ve para nakline aracılık operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

IHA19 Şubat 2026 Perşembe 15:29 - Güncelleme:
391 milyon TL'lik yasa dışı bahis ağına darbe
Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde Gümüşhane ve Kayseri'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 7 şüphelinin ikametinde arama yapılırken, F.A., K.M., M.A., M.K. ve B.D. isimli 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, hastanede gerçekleştirilen sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü, 1 kişinin ise başka bir suçtan cezaevinde bulunduğu öğrenildi.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız silah, çok sayıda elektronik materyal, banka kartları ve çeşitli makbuzlar ele geçirildi. Ayrıca yasa dışı bahis faaliyetlerinin yurt dışı bağlantılı olarak yürütüldüğü tespit edildi. Soruşturma kapsamında suçtan kaynaklandığı değerlendirilen toplam işlem hacminin yaklaşık 391 milyon TL olduğu belirlendi.

BAHİS PARASIYLA AÇTIĞI KAFEYİ DE BATIRMIŞ

Öte yandan Kayseri'de gerçekleştirilen operasyonda yakalanan ve örgüt lideri olduğu belirtilen F.A.'nın, yasa dışı bahisten elde ettiği gelirle Kayseri'de bir kafe açtığı öğrenildi. F.A.'nın 18-25 yaş aralığındaki gençleri kafeye çekerek banka hesaplarını kullandığı, söz konusu işletmenin ise bir süre önce battığı öğrenildi.

  • yasa dışı
  • bahis
  • operasyon

