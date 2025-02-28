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3D yazıcıyla 'suikast silahı' üreten şüpheli yakalandı

Ankara'da 3D yazıcıyla x-ray cihazı tarafından fark edilemeyen 'suikast silahı' üreten şüpheli gözaltına alındı.

AA28 Şubat 2025 Cuma 13:10 - Güncelleme:
3D yazıcıyla 'suikast silahı' üreten şüpheli yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren Yenimahalle İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, B.U'nun, 3D yazıcıyla x-ray cihazına yakalanmayan suikast silahı yaptığını tespit etti.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla şüphelinin Serhat Mahallesi'ndeki adresine dün akşam operasyon düzenleyen ekipler, ürettiği silahları satmaya çalışan zanlıyı gözaltına aldı.

Ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 3D yazıcıyla yapılmış "Harlot 22" olarak adlandırılan 8 suikast silahı, 8 tabanca şarjörü, 9 tabanca yayı, 112 mermi, 3D yazıcı ve buna takılı içinde tabanca modellerinin çizili olduğu hafıza kartı ele geçirildi.

Şüphelinin Yenimahalle İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri sürüyor.

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