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4 ay süren takip! Göçmen kaçakçılığı suç örgütü çökertildi

Çanakkale'de polis ve jandarmanın 4 ay süren müşterek operasyonunda, İtalya'ya düzensiz göçmen sevkiyatı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 23 şüpheli tutuklandı. Suç örgütünün yaklaşık 309 milyon 408 bin lira haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

AA11 Haziran 2025 Çarşamba 19:46 - Güncelleme:
4 ay süren takip! Göçmen kaçakçılığı suç örgütü çökertildi
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Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığınca yapılan müşterek çalışmalar neticesinde, liderliğini M.K'nın yaptığı suç örgütünün, tekneler aracılığıyla İtalya'ya düzensiz göçmen sevkiyatı yaptığı tespit edildi.

Ekiplerce, 2 Mayıs-31 Mayıs tarihlerinde İtalya, Çanakkale, Saros Körfezi ve Tekirdağ'da gerçekleştirilen operasyonlarda 376 düzensiz göçmen yakalandı, 7 şüpheli tutuklandı.

Söz konusu suç örgütünün bu faaliyetlerden yaklaşık 309 milyon 408 bin lira haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

ÇOK SAYIDA İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Çanakkale merkezli olmak üzere İstanbul, İzmir, Tekirdağ ve Kars'ta 2 Haziran'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli şahıs gözaltına alındı, 3 tekne ve 11 araca el konuldu.

Hedef şahıslardan biri olan A.B, Gelibolu'nun Burhanlı köyünde ormanlık alanda, İtalya'ya sevk edilmek üzere bekletilen 27 düzensiz göçmenle birlikte yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden A.D'nin, 9 ayrı göçmen kaçakçılığı suçundan toplam 19 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlendi.

Gözaltına alınan 18 şüpheliden 2'si savcılıkça serbest bırakıldı, 16 şüpheli tutuklandı.

Ekiplerin 4 ay süren çalışmaları neticesinde yakalanan toplam 23 şüpheli tutuklandı.

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