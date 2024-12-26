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4 aylık Fatma bebeğin acı ölümü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, annesinin mama yedirip uyuttuğu 4 aylık Fatma bebek, beşiğinde ölü bulundu.

DHA26 Aralık 2024 Perşembe 12:55 - Güncelleme:
4 aylık Fatma bebeğin acı ölümü
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Olay, dün gece, Kemalpaşa Mahallesi Kartal Sokak'taki 3 katlı apartmanın son katındaki dairede meydana geldi.

Hacer (30) ve Ahmet Azar (35) çiftinin 2'nci çocuğu olan Fatma bebek, iddiaya göre annesi tarafından biberonla mama yedirildikten sonra beşiğine yatırıldı. Sabah uyanan anne, bebeğini kusmuş ve hareketsiz halde bulunca, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla eve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde bebeğin öldüğü belirlendi.

Nefes borusuna mama kaçtığı için yaşamını yitirdiği değerlendirilen bebeğin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, annenin ifadesine başvururken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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