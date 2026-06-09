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  • 4 aylık takip sonuç verdi! 52 uyuşturucu tacirine şafak baskını
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4 aylık takip sonuç verdi! 52 uyuşturucu tacirine şafak baskını

Bursa merkezli Yalova, İstanbul ve Ağrı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 52 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

AA9 Haziran 2026 Salı 09:21 - Güncelleme:
4 aylık takip sonuç verdi! 52 uyuşturucu tacirine şafak baskını
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Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ilçeye çevre il ve ilçelerden uyuşturucu madde getirerek sattıkları öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

ARAŞTIRMA 4 AY SÜRDÜ

Yaklaşık 4 ay süren araştırma, teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçunu işledikleri iddia edilen 52 şüphelinin kimlikleri tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

Bursa'nın yanı sıra Yalova, İstanbul ve Ağrı'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 45 adreste arama ve yakalama çalışması yapıldı. Helikopter ve özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada operasyonun devam ettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Başsavcılığımızca göreve geldiğimiz ilk gün başlattığımızı açıkladığımız 'sıfır tolerans' uygulaması tavizsiz devam ettirilerek Orhangazi'mizde yaşayan gençlerin geleceğini, aile yapısını ve toplum düzenini hedef alan uyuşturucuyla mücadele kararlılıkla sürdürülecektir."

  • uyuşturucu operasyonu
  • şüpheliler yakalandı
  • bursa

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