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  • 4 ayrı operasyonda 70 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Güncel

4 ayrı operasyonda 70 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen 4 ayrı operasyonda 70 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

29 Ağustos 2020 Cumartesi 10:41 - Güncelleme: 29 Ağustos 2020 Cumartesi 10:41
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