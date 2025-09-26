4 çocuğunu annesiz bıraktı: Katil yakalandı cinayeti itiraf etti

Alınan bilgiye göre, Asarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan devriye görevi sırasında Yücel G'nin (48) kullandığı hafif ticari araç durduruldu.
Alkollü olduğunun belirlenmesi üzerine haber verilen jandarma trafik ekibine işlemlerinin yapıldığı sırada mukavemet gösteren Yücel G, adli işlemleri için savcılık talimatıyla Asarcık İlçe Emniyet Amirliği ekiplerine teslim edildi.
Giysilerinde kan lekesi bulunan Yücel G, Canik ilçesinin Hacınaipli Mahallesi'ndeki evinde eşini öldürdüğünü itiraf etti.
Konunun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine Hacınaipli Mahallesi'ndeki eve sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Evde yapılan kontrolde, Yücel G'nin eşi 4 çocuk annesi Fatma G'nin (41) darbedilip başına sert bir cisimle vurulması sonucu olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.
Asarcık İlçe Emniyet Amirliğindeki işlemleri tamamlanan Yücel G, cinayetle ilgili soruşturma kapsamında Canik İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Gökçepınar Jandarma Karakol Komutanlığına götürüldü.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Yücel G'nin, önceki yıllarda kızını bıçakla yaraladığı gerekçesiyle bir süre tutuklu kaldığı öğrenildi.