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Güncel

4 çocuk annesi kadının cesedi temizlik görevlisi tarafından bulundu

İstanbul Esenyurt'ta temizlik görevlisi bir kişi, sokak ortasında 4 çocuk annesi kadının cansız bedenini buldu.

DHA01 Ocak 2021 Cuma 12:35 - Güncelleme: 01 Ocak 2021 Cuma 12:35
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Turgut Özal Mahallesi 24 Sokak'ta sabah saatlerinde sokağı gelen temizlik görevlisi, bir kadının 2 otomobil arasında hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sokağa gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Cansız bedeni bulunan kişinin 4 çocuk annesi Arife Nayır olduğu tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcı, cesedin bulunduğu noktada incelemeler yaptı. Nayır'ın cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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