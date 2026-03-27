27 Mart 2026 Cuma / 9 Sevval 1447
  • 4 çocuk babasını silahla öldürmüştü: Katile 27 yıl hapis cezası
Güncel

4 çocuk babasını silahla öldürmüştü: Katile 27 yıl hapis cezası

Gaziantep'te 2021 yılında silahlı saldırıya uğrayan 4 çocuk babası Cebrail Şahin'in ölümü ile ilgili açılan davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti, sanık Halil İbrahim K.'yi 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın yargılama sürecindeki tutumu dikkate alınarak cezası indirime tabi tutuldu ve 25 yıl hapis cezasına düşürüldü. Heyet, sanığın 'öldürmeye teşebbüs' kapsamında değerlendirilen eylemi nedeniyle de 2 yıl 6 ay olmak üzere toplam 27 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

IHA27 Mart 2026 Cuma 17:10 - Güncelleme:
4 çocuk babasını silahla öldürmüştü: Katile 27 yıl hapis cezası
Gaziantep'te 2021 yılında 4 çocuk babası Cebrail Şahin'in ölümüne ilişkin davada karar duruşması görüldü. Duruşmada tutuklu sanık Halil İbrahim K., Suça sürüklenen çocuk (SSÇ) A.K., sanık avukatları, maktul aile ve maktul avukatı hazır bulundu. Son savunması alınan sanık Halil İbrahim K., pişman olduğunu belirterek beraatini talep etti.

MAKTULÜN AİLESİ İSE SANIĞIN EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTEDİ.

Savcılık mütalaasında, sanık Halil İbrahim K.'nin 'kasten öldürme' suçundan hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Mahkeme heyeti, sanık Halil İbrahim K.'yi 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın yargılama sürecindeki tutumu dikkate alınarak cezası indirime tabi tutuldu ve 25 yıl hapis cezasına düşürüldü. Heyet, sanığın 'öldürmeye teşebbüs' kapsamında değerlendirilen eylemi nedeniyle de 2 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar vererek tutukluluk halinin devamını hükmetti. SSÇ hakkında ise isnat edilen suçların sabit olmaması nedeniyle beraat kararı verildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Gaziantep'te gece saatlerinde silahlı saldırıya uğrayan 4 çocuk babası Cebrail Şahin, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, Şahinbey ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde 2021 yılında meydana geldi. İddiaya göre, 28 yaşındaki Cebrail Şahin, bilinmeyen bir nedenle husumetli olduğu şahıs ya da şahısların silahlı saldırısına uğradı. Saldırı sonucu, 4 çocuk babası Cebrail Şahin, vücuduna isabet eden 2 kurşunla ağır yaralandı. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Sağlık ekipleri ile polis ekiplerine bilgi verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Cebrail Şahin'i yapılan ilk müdahalenin ardından özel hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Cebrail Şahin, gece saatlerinde hayatını kaybetti.

