4 Ekim 2021 Pazartesi 13:15 - Güncelleme: 4 Ekim 2021 Pazartesi 13:15

Hayvanları koruma günü ile ilgili sözler, bugünün anlam ve önemi açısından araştıtılıyor. Hayvan sevgisi insanı en iyi hissettiren duygulardan biridir. Bu dünyada insanlar kadar yaşamaya hakkı olan hayvanların sözcüsü olabilmek adına 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü Mesajları Instagram, Twitter ve Facebook'ta paylaşılıyor. İşte Hayvanları koruma günü ile ilgili sözler, hayvan sevgisini anlatan en güzel mesajlar ve görseller...

Hayvanları koruma gününde, özellikle sokakta yaşayan dostlarımızı unutmayıp karınlarını doyurmaları için mama ve su vermeyi unutmamalıyız. İnsanlar için artık olan yemekler, onların çoğu zaman açlıktan ölmelerini engeller. Hayvan sevgisini özellikle başka insanlara da aşılayabilmek ve bunu gösterebilmek için Hayvanları koruma günü ile ilgili sözler...

HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ İLE İLGİLİ SÖZLER

Ne kadar çok insanla tanışırsam köpeğimi o kadar daha çok seviyorum.

Balığa denizden başkası azaptır.

"Yerdekilere merhamet etmeyene, Allah merhamet etmez " Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun

İnsan ruhunun bir parçası hayvan sevgisini tadana kadar uyanmaz.

Hayvanı seversen o da sevildiğini bilir.

Çocuklarımızı hayvan sevgisiyle büyütelim ki o sevgi tüm dünyayı güzelleştirsin

İnsanları tanıdığımdan beri, hayvanları severim.

Ruhunda hayvan sevgisi olmayan insandan uzaklaş.

Bugün değil her gün onlara sahip çıkalım! 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun.

En iyi arkadaşımız hayvanlardır. Ne soru sorarlar, ne kusur kabahat bulurlar.

Her insanın kalbinin bir köşesinde az da olsa hayvan sevgisi vardır.

Bir gün değil her gün sevmek ve korumak yaşama hakkına saygı duymamız lazım. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun.

Beni köpekler asla ısırmaz. İnsanlar ısırır.

Canlı hayvana işkence, eziyet edene lanet olsun. -Hz. Muhammed

Hiçbir hayvan, kendi türüne işkence yapmaz.

Onları sevdiğimiz kadar yaşama haklarına da saygı duyuyoruz. Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun

Hayvanlara karşı acımasız olan, iyi bir insan olamaz.

Korumak yetmiyor, sevin. Hayvanları Koruma ve Sevme Günü kutlu olsun.

Bazılarına hayvan demek onları yüceltir. Hayvan olmak için masum olmak gerekir.

Her kim aç bir hayvanı beslerse, aynı zamanda ruhunu besler.

Bize emanet olan hayvan dostlarımız için kapımızın önüne bir kap yemek ve su koymayı unutmayalım. Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun.

Kuşlar doğa adlı annenin güzel çalgıcılarıdır.

İnsanın insanlardan kaçışıdır hayvan sevgisi.

Hayvanların doğal yaşam alanlarını yakarak, yıkarak yada kirleterek bozmadığımız, suni müdahalelerle doğal dengeyi bozmadığımız, tüm canlılarla uyum içinde yaşadığımız bir dünya hayaliyle Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun.

DÜNYA HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

İlk Dünya Hayvanlar Günü, 24 Mart 1925'te Almanya'nın Berlin kentindeki Spor Sarayı'nda gerçekleşti. Mensch und Hund'un (İnsan ve Köpek) yazarı ve hayvan aktivisti Heinrich Zimmermann tarafından düzenlenen etkinliğe 5 binden fazla kişi katıldı. 1929'da, Dünya Hayvanlar Günü ilk kez 4 Ekim'de kutlandı, çünkü Spor Sarayı 24 Mart'ta müsait değildi.

70'TEN FAZLA ÜLKEDE KUTLANIYOR

4 Ekim'de tüm dünyada binden fazla etkinlik düzenleniyor. Dünya Hayvanlar Günü, Andorra ve Avustralya'dan ABD ve Zimbabve'ye kadar 70'den fazla ülkede kutlanıyor.