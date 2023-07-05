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4 Eylül Baraj Gölü yeniden yükseldi

Geçtiğimiz yıl kuruma noktasına gelen 4 Eylül Barajı'nda su seviyesi yükseldi. Baraj, debisinin artmasıyla birlikte balıkçıları ağırlamaya başladı.

IHA5 Temmuz 2023 Çarşamba 10:41 - Güncelleme:
4 Eylül Baraj Gölü yeniden yükseldi
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Sivas'ta geçen yıl kuraklık sonucu kuruma noktasına gelen 4 Eylül Baraj Gölü, bu yıl yaşanan yoğun yağışların ardından yeniden doldu. Kent genelinde su sorunu yaşanmasına sebep olan kuraklığın ardından bu yılki yağışların ardından su seviyesi gözle görülür şekilde arttı. Su seviyesinin artmasıyla birlikte amatör balıkçılar da baraj gölüne gelerek oltalarla avlanmaya başladı.

"BU SENEKİ YAĞIŞLARDAN GAYET MEMNUNUZ"

Göle balık tutmak için gelen İsmail Şimşek, 4 Eylül Barajına gelerek balık tuttuğunu belirterek, "Bu sene ciddi bir yağış oldu. Önceki senelerde su sıkıntısı çektik. Bu sene öyle bir sıkıntımız olmaz. Önceden ileri kısımlara su gelmiyordu. Yağış almadığında burada yaşayan su canlıları da ölüyor. Ama bu sene balık tutuluyor. Bu seneki yağışlardan gayet memnunuz" diye konuştu.

"BURADA GENELDE SAZAN BALIĞI VAR"

Baraj gölüne balık tutmak için geldiğini söyleyen Fazıl Atar ise şu ifadelere yer verdi:

"Barajda çatlak vardı. Çatlaktan dolayı su boşalmıştı. Bu yılki yağışların ardından yeniden doldu. Eskisi gibi balık yok ama yine çoğaldı. Bu sene en küçüğü yarım kilodan fazla geliyor. Burada genelde sazan balığı var" şeklinde konuştu.

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