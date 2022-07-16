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4 gün önce kaybolan 77 yaşındaki kadını arama çalışmaları sürüyor

Antalya'nın Akseki ilçesinde 4 gün önce kaybolan 77 yaşındaki kadını arama çalışmalarına devam ediliyor. Jandarma ekiplerinin 2 iz takip köpeği ve 2 dron kullandığı aramalar, mahalleye yakın ormanlık alanlarda ve Gidengelmez Dağ'ı eteklerinde yoğunlaştırıldı. Ekipler bölgedeki kuyuları ve dere yataklarını taradı.

AA16 Temmuz 2022 Cumartesi 12:30 - Güncelleme:
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Süleymaniye Mahallesi'nden kaybolan Miyase Erdoğan'ın bulunması için başlatılan çalışmalara jandarma, AKUT, Akseki Belediyesi Arama Kurtarma (ABAK) ekipleri ve vatandaşlardan oluşan yaklaşık 160 kişi katıldı.

Jandarma ekiplerinin 2 iz takip köpeği ve 2 dron kullandığı aramalar, mahalleye yakın ormanlık alanlarda ve Gidengelmez Dağ'ı eteklerinde yoğunlaştırıldı. Ekipler bölgedeki kuyuları ve dere yataklarını taradı.

Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan da arama çalışmalarına katıldı.

Mehmet Erdoğan, şeker hastalığı bulunan ve yürümekte güçlük çeken eşi Miyase Erdoğan'ı 12 Temmuz'da evlerinde bulamayınca muhtar ve komşularından yardım istemişti. Yakınları ve mahalle sakinleri yaşlı kadını bulamayınca, jandarmaya haber verilmişti.

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