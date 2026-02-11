İSTANBUL 10°C / 7°C
Güncel

4 gün önce kaybolmuştu! Kayıp adama ait yeni izler bulundu

Elazığ'da 4 gün önce kaybolan 74 yaşındaki yaşlı adamı arama çalışmaları 130 kişilik ekiple devam ediyor. Dün gelen ihbar üzerine güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, İbrahim Kaya'ya benzeyen bir kişiyi tespit etmesinin ardından çalışmaları yoğunlaştırdı.

11 Şubat 2026 Çarşamba 11:10
4 gün önce kaybolmuştu! Kayıp adama ait yeni izler bulundu
ABONE OL

Olay, 4 gün önce Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 74 yaşındaki İbrahim Kaya, saat 10.00 sıralarında evden çıkarak geri dönmedi. Yaşlı adamı bulamayan ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar sonrası harekete geçen ekipler, yaşlı adamı bulmak için çalışma başlattı.

KAYIP ADAMA AİT YENİ İZLER BULUNDU

AFAD, UMKE, jandarma, polis, Elazığ Belediyesi, Karayolları ekipleri, gönüllülerden oluşan 130 kişilik ekip ile dört gündür kaybolan yaşlı adamın bulunması için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor. Dün çağrı merkezine gelen ihbar üzerine kuzey çevre yoluna giden ekipler, güvenlik kameralarını inceleyerek İbrahim Kaya'ya benzeyen bir şahsı tespit etti. Aile ile görüşen ekipler, çalışmaları kuzey çevre yolu bölgesine yöneltti. Malatya ve Diyarbakır'dan gelen iz takip köpeklerinin de katıldığı arama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yaşlı adamı sabah 09.00 itibarıyla tekrar aramaya başladıklarını aktaran Elazığ AFAD Arama ve Kurtarma Şube Müdürü Süleyman Polat, "Yaklaşık 130 kişilik ekiple AFAD, jandarma, emniyet, Karayolları, belediye, milli eğitim ve gönüllülerimizle birlikte arama kurtarma faaliyetleri başladı. Emniyet ve AFAD ekiplerimizin ısıya duyarlı termal dronlarıyla arama çalışmaları sürüyor. Malatya ve Diyarbakır'dan gelen iz takip ve kadavra köpekleri de şehrimize geldi. Dün akşam bir ihbar aldık. Cumartesi akşamı Pertek yolunda bulunan çiftlikte bir yaşlı amca gözüküyor. Aileye teşhis ettirdik ama net değildi. Biz her ihbarı değerlendirmek zorundayız. Öğlene kadar bu bölge taranacak. Ondan sonra durum değerlendirmesi yaparak çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

  • kayıp adam arama
  • güvenlik kamerası inceleme
  • ibrahim kaya tespit

