21 Nisan 2020 Salı 10:25 - Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 10:25

4 gün sokağa çıkma yasağında merketler ve bakkallar açık mı? sorusu vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelge ile 23, 24, 25 ve 26 Nisan'da 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı olacağını duyurdu. Alınan 4 gün sokağa çıkma yasağı kararında marketler ve bakkalların da çalışma saatleri düzenlendi. Vatandaşların mağdur olmaması için market ve bakkallar da belirlenen saatlerde açık olacak. Peki 4 gün sokağa çıkma yasağında marketler saat kaçta açık olacak? İşte 4 gün sokağa çıkma yasağında açık olacak yerler ve diğer detaylar...

İçişleri Bakanlığı’ndan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması hakkında genelge yayımladı. İçişleri Bakanlığı’nın valiliklere gönderdiği genelgede, 22 Nisan saat 24.00 ile ile 26 Nisan saat 24.00 arasında büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşların 4 gün süreyle sokağa çıkmalarının kısıtlandığını belirtildi.

MARKET VE BAKKALLARIN ÇALIŞMA SAATİ DÜZENLENDİ

Genelgeye göre, ramazanın başlayacak olması nedeniyle 21 ve 22 Nisan günleri market ve bakkalların çalışma saatleri 08.00-23.00 olarak belirlendi.

PERŞEMBE VE CUMA DA MARKETLER AÇIK OLACAK



23 ve 24 Nisan'da market ve bakkallar 09.00-14.00 arasında faaliyet gösterecek, vatandaşlar ikametlerine yakın market ve bakkallara zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak için araç kullanmamak şartıyla gidip gelebilecek.

Aynı saatler arasında marketler ve bakkallar evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecekler. Cumartesi ve Pazar günleri marketler ve bakkallar kapalı olacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması süresince ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul satan iş yerleri ile tatlı üreten yerler açık olacak. Bu iş yerleri tatlı satış amaçlı evlere servis şeklinde satış yapabilecekler.

Vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market ve bakkallara gidip gelebilecek.

Aynı saatler arasında marketler ve bakkallar evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecekler. 25 Nisan 2020 Cumartesi ve 26 Nisan 2020 Pazar günleri ise marketler ve bakkallar kapalı olacak.

EKMEK DAĞITIM PLANI YAPILACAK

Genelgeye göre ayrıca ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla vali ve kaymakamların başkanlığında fırıncılar odası, yerel yönetim, emniyet ve jandarma temsilcilerinin katılımıyla oluşacak komisyon tarafından, her mahalle için muhtar görüşü de alınarak il/ilçe ekmek dağıtım planı yapılacak.

Bu planda il/ilçedeki ekmek üreten iş yerlerinin sorumlu oldukları dağıtım bölgeler (mahalle/cadde/sokak ölçeğinde) ile her dağıtım bölgesi için görev yapacak araç listeleri belirlenecek.

Bu şekilde yapılacak planlama dışında sadece Vefa Sosyal Destek Birimleri ekmek dağıtımını gerçekleştirebilecek.

25 Nisan 2020 Cumartesi ve 26 Nisan 2020 Pazar günleri ise gazete dağıtımı, sadece gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak kendi dağıtım araçları, tespit edilecek içme suyu dağıtım bayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla yapılacak.

4 GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA AÇIK OLACAK İŞLETME VE KURUMLAR

Genelgeye göre, 23-26 Nisan 2020 tarihleri arasında,

– Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri (Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilir) açık olacak.

– Evlere paket servis şeklinde olmak üzere lokanta ve restoran tarzı iş yerleri

– İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri

– Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri

– Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri,

– Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.) açık olacak.

Ayrıca valilikler/kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için;

– Her 50 bin nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirler arası kara yolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 kilometre için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi ve nöbetçi akaryakıt istasyonlarının marketleri…

– Su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri

– Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler

– Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri

– Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar

– Bulunduğu yerin İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından izin verilmesi şartı ile makarna, un ve unlu mamuller, süt, et, balık üretimi gibi gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler

– Kâğıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için ihtiyaç duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler

– Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dahil) ve lojistiğini yapan firmalar, oteller ve konaklama yerleri

– Gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri

– Çalışanları inşaat alanında/maden alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı veya çalışması devam eden büyük inşaatlar ile madenler,

– Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları,

– Daha önceden sözleşmeye/taahhüde bağlanmış ve belirlenen süre içerisinde yetiştirilmesi gereken ihracata konu; mal, malzeme, ürün, araç-gereç üreten iş yerleri ve tesisler açık olacak

– Sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklamasının olduğu 23 Nisan 2020 Perşembe ve 24 Nisan 2020 Cuma günleri sebze-meyve halleri açık olacak.