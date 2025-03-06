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  • 4 gün sonra bulunan mimar Ece Gürel'in sağlık durumuyla ilgili açıklama: Duran kalbi çalıştırıldı
Güncel

4 gün sonra bulunan mimar Ece Gürel'in sağlık durumuyla ilgili açıklama: Duran kalbi çalıştırıldı

İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolan ve 4 gün sonra bulunan peyzaj mimarı 36 yaşındaki Ece Gürel'in hastanedeki tedavisi devam ediyor. Tedavisi sırasında bir süre kalbi duran Gürel'in, doktorların müdahalesinin ardından yeniden hayata döndüğü öğrenildi.

AA6 Mart 2025 Perşembe 13:12 - Güncelleme:
4 gün sonra bulunan mimar Ece Gürel'in sağlık durumuyla ilgili açıklama: Duran kalbi çalıştırıldı
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Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan ve 4 gündür kendisinden haber alınamayan Gürel, gece saatlerinde sarp ormanlık alanda bulunduktan sonra kaldırıldığı Maslak Acıbadem Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

Uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçirdiği belirlenen Gürel'in, buna ilişkin tedavisinin iyiye gittiği belirtildi.

TEDAVİSİ SIRASINDA BİR SÜRE KALBİ DURDU

Tedavisi sırasında bir süre kalbi duran Gürel'in, doktorların müdahalesinin ardından yeniden hayata döndüğü öğrenildi.

Entübe edilen Gürel'in tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

Öte yandan, Gürel ile eşyalarının bulunduğu yer arasında 2 kilometre mesafe olduğu tespit edildi.

İstanbul'da peyzaj mimarı Ece Gürel, 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek evinden çıkmış ve kaybolmuştu.

Yakınlarının ihbarı üzerine ormanda çok sayıda arama kurtarma ekibinin katılımıyla geniş çaplı arama çalışması başlatılmıştı.

Gürel'in cep telefonu ve bazı kişisel eşyalarına, 4 Mart'ta Belgrad Ormanı'nda yürütülen arama çalışmaları sırasında ulaşılmıştı.

Ekiplerin 4 gün süren çalışması sonucu Gürel, saat 01.15 itibarıyla sarp ormanlık alanda bulunmuştu.

Kayıp mimar Ece Gürel bulundu

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