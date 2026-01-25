İSTANBUL 16°C / 10°C
Güncel

4 gündür aranıyor! Diyarbakır'da 2 çocuk annesi sırra kadem bastı

21 Ocak'tan bu yana kendisinden haber alınamayan 45 yaşındaki 2 çocuk annesi Nimet Kılıç için Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde geniş çaplı arama çalışması yürütülüyor.

AA25 Ocak 2026 Pazar 13:35 - Güncelleme:
4 gündür aranıyor! Diyarbakır'da 2 çocuk annesi sırra kadem bastı
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 21 Ocak'ta evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 45 yaşındaki kadın, 4 gündür ekipler tarafından aranıyor.

Kırsal Kubacık Mahallesi'ndeki evinden 21 Ocak'ta ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 2 çocuk annesi Nimet Kılıç (45) için başlatılan arama çalışması 4. gününde sürüyor.

AFAD, jandarma ve bazı kurumlardan toplam 480 personelin katılımıyla mahalle kırsalı ve sulak alanlarda yürütülen arama çalışmalarında, iz ve kadavra köpekleri ile 5 dron da kullanılıyor.

Çalışmalara, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri de destek veriyor.

Arazinin karla kaplı olmasından arama tarama faaliyeti zorlukla yürütülüyor.

Çınar'ın kırsal Kubacık Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi Nimet Kılıç, 21 Ocak'ta saat 05.12'de evden ayrılmış, eşinin yatağında olmadığını fark eden Şeyhmus Kılıç, durumu önce komşularına daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmişti.

Bunun üzerine bölgeye giden ekipler, kadının bulunması için arama çalışması başlatmıştı.

