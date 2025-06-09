İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Haziran 2025 Pazartesi / 13 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,2342
  • EURO
    44,7554
  • ALTIN
    4185.74
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

4 gündür aranıyordu! Cesedi gecekonduda bulundu

İstanbul Gaziosmanpaşa'da 4 gündür kayıp olarak aranan 49 yaşındaki Murat Demirkıran'ın cesedi gecekonduda bulundu.

AA9 Haziran 2025 Pazartesi 17:05 - Güncelleme:
4 gündür aranıyordu! Cesedi gecekonduda bulundu
ABONE OL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pazariçi Mahallesi Burcu Sokak'taki bir gecekondunun bahçesinde halıya sarılı bir ceset olduğu yönündeki ihbar üzerine adrese gitti.

Evin bahçesinde, halıya sarılmış haldeki cesetle karşılaşan ekiplerce yapılan incelemede, cesedin 4 çocuk babası 49 yaşındaki Murat Demirkıran'a ait olduğu belirlendi.

Olay yerinde ekiplerin çalışmalarının ardından Demirkıran'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

HALIYA SARARAK EVİN BAHÇESİNE BIRAKTIKLARI BELİRLENDİ

Yapılan incelemede, 5 Haziran'da aynı sokakta yaşayan arkadaşı U.H'nin (30) evine giden Demirkıran'ın, iddiaya göre burada uyuşturucu madde kullandıktan sonra fenalaştığı, ardından U.H'nin ve yanındaki diğer arkadaşının Demirkıran'ı halıya sararak evin bahçesine bıraktıkları belirlendi.

Demirkıran'ın eve gelmemesi üzerine ailesinin U.H. ile görüşüp nerede olduğunu sorduğu, U.H'nin bilmediğini söylemesi üzerine birlikte Demirkıran'ı aramaya başladıkları öğrenildi.

U.H'nin bugün polisi arayarak, Demirkıran'ı halıya sarılı halde evin bahçesine bıraktıklarını itiraf ettiği öğrenildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan U.H ve diğer kişi işlemleri için emniyete götürüldü.

ÖNERİLEN VİDEO

Metrobüs şoförü yolcuların hayatını hiçe saydı: Cep telefonuyla oynadı, yolcularla sohbet etti! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.