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4 gündür haber alınamıyordu! Evinde ölü bulundu

Antalya'da kendisinden 4 gündür haber alınamayan Yüksel Ocakçı (54), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Alkol bağımlısı olduğu öne sürülen Ocakçı'nın cenazesi, otopsi için ambulansla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

DHA29 Mart 2021 Pazartesi 14:19 - Güncelleme: 29 Mart 2021 Pazartesi 14:19
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Olay, öğle saatlerinde Kepez ilçesi Fatih Mahallesi 3386 Sokak'taki bir gecekonduda meydana geldi. Yalnız yaşayan ve çöplerden topladığı geri dönüşüm malzemelerini satarak geçimini sağlayan Yüksel Ocakçı'dan 4 gündür haber alamayan yakınları, evine geldi. Evin açık perdesinden içeriye bakan yakınları, Ocakçı'nın koltukta hareketsiz oturduğunu fark edince 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine eve, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Gelen ekipler, gecekondunun kapısını kazmayla kırıp içeri girdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Yüksel Ocakçı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Alkol bağımlısı olduğu öne sürülen Ocakçı'nın cenazesi, otopsi için ambulansla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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