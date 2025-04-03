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Güncel

4 gündür kayıp olan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Burdur'da 4 gündür kayıp olarak aranan kişinin cansız bedeni Burdur Gölü'nde bulundu.

AA3 Nisan 2025 Perşembe 15:17 - Güncelleme:
4 gündür kayıp olan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
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Merkeze bağlı Kuruçay köyündeki evinden 30 Mart'ta ayrılan ve kendisinden haber alınamayan Hilmi Güleşir'in (63) yakınları, kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine Güleşir için kentte arama çalışması başlatıldı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü, AFAD ve UMKE ekipleri ile Konya, Antalya ve İzmir'den gelen dalgıç polisleri tarafından gerek bölgede gerekse Burdur Gölü'nde çalışma yürütüldü.

Aramaların dördüncü gününde bölgede dronla yapılan çalışmada, Güleşir'in ceketinin bulunduğu halk plajına yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Burdur Devlet Hastanesi yakınlarında 10 metre açıklıkta göl yüzeyinde bir cisim görüldü.

Dalgıç polisler botla bölgeye ulaştığında Güleşir'i su yüzeyinde hareketsiz halde buldu.

Yapılan kontrollerde Güleşir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Güleşir'in cenazesi, savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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