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4 hırsızlık şüphelisi kıskıvrak yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen hırsızlık olaylarının faillerine yönelik çalışmalar yürüten İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 şüpheliyi yakaladı.

IHA21 Ocak 2023 Cumartesi 14:57 - Güncelleme:
4 hırsızlık şüphelisi kıskıvrak yakalandı
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Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde Yenimescit Mahallesi'nde iki farklı otodan hırsızlık olayı meydana gelmiş ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayı aydınlatmak için çalışmalara başladı. Hırsızlığa karıştığı belirlenen şüphelilerin peşine düşen polis, 16 yaşındaki Y.Y. ile T.K. ve K.S. isimli şahısları yakalayarak gözaltına aldı.

Öte yandan, polis ekipleri Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Zati Yörüker Caddesi'nde evin bodrumundaki fırını çalan S.G'yi de aynı cadde üzerinde gözaltına aldı. Yapılan kontrollerde Y.Y. isimli şüphelinin daha önce de evden hırsızlık ile ilgili dosyaları olduğu tespit edildi.

Mahkemeye sevk edilen biri 16 yaşında 4 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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