4 il için ''sarı kod'' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Yurdun batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AYDIN, MANİSA,İZMİR VE MUĞLA İLLERİ İÇİN "SARI KODLU" UYARI

Ege bölgesinin kıyı kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişlerinin olması tahmin ediliyor.

Rüzgarın kıyı kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

MARMARA BÖLGESİNDE KUVVETLİ RÜZGAR

Rüzgarın, akşam saatlerinden sonra Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu, Kıyı Ege'de güney ve güneydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Meteoroloji, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıyor.

İÇ ANADOLU BÖLGESİNDE BUZLANMA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Yurt genelinde önemli bir değişiklik olmayacağı, İç Anadolu'nun doğusunda mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

ÜÇ BÜYÜK İL

Ankara'da yağış beklentisi yok. En yüksek sıcaklık 9 derece,

İstanbul'da parçalı ve yer yer çok bulutlu, en yüksek sıcaklık 14 derece,

İzmir'de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 17