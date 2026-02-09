İSTANBUL 11°C / 5°C
Güncel

4 ilde 453 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 453 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Karla mücadele ekipleri yolların açılmasın için yoğun mesai harcıyor.

AA9 Şubat 2026 Pazartesi 10:26 - Güncelleme:
4 ilde 453 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 453 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle 86 mahalle ve 55 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri kapalı 141 yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kent merkezinde de sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Kar ve sis nedeniyle yüksek kesimlerde görüş mesafesi düştü, Karayolları ekipleri ana arterlerde önlem aldı.

- BİTLİS

Kentte etkili olan kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar yağışı nedeniyle il genelinde 165 yerleşim yeri yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.

Kurtkan, vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve kapalı yolların kısa sürede ulaşıma açılması için esiplerin sahada olduğunu belirtti.

Belediye ve Karayolları ekipleri de sorumluluk alanlarındaki yollarda kar temizleme ve tuzlama çalışması yürüttü.

- HAKKARİ

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle kent genelinde kapanan 144 yerleşim yerinden 143'ünün yolu ekiplerce açıldı.

Kapalı olan Şemdinli ilçesine bağlı Alan köyü yolunun açılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

- MUŞ

Muş'ta dün akşam saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kardan dolayı 146 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.

Yolları en kısa sürede ulaşıma açacaklarını ifade eden Yentür, ekiplerin sahada çalıştığını ve vatandaşların mağdur olmaması için gerekli çabanın gösterildiğini belirtti.

  • Karla mücadele
  • Hakkari Bitlis Muş
  • Yerleşim yolları

