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4 ilde ''change araç'' operasyonu: 30 gözaltı

Samsun merkezli İstanbul, Trabzon ve Çorum illerinde düzenlenen 'change' operasyonunda 30 kişi gözaltına alındı.

IHA26 Haziran 2024 Çarşamba 12:05 - Güncelleme:
4 ilde ''change araç'' operasyonu: 30 gözaltı
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Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince projeli eş zamanlı operasyon düzenlendi. Farklı marka ve modeldeki yanmış, yakalamalı/hacizli ve enkaz altından çıkarılan ağır hasarlı araçların, motor ve şase numaraları ile orijinal özelliklerini değiştirerek; Bulgaristan'dan getirilen gümrük kaçağı ve piyasa değeri 15 milyon TL olduğu değerlendirilen 29 araç ile "change" yapılıp satılması suretiyle, "nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve kaçakçılık" suçlarını işledikleri tespit edilen şahıslara yönelik Samsun merkezli yapılan operasyonda Samsun'da 22, İstanbul'da 6, Çorum'da 1 ve Trabzon'da 1 olmak üzere toplam 30 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 3 adet tabanca ve bu tabancalara ait 20 adet fişek, 23 adet 9.19 mm fişek, 1 adet şarjör, suçtan elde edildiği değerlendirilen 58 bin 800 TL , dijital materyaller, 2 adet araç plakası, noter belgeleri, araç alım-satım işlemlerine ilişkin çok sayıda evrak ve diğer materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan 30 şüpheli hakkında "nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve kaçakçılık" suçlarından soruşturma başlatıldı.

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