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4 ilde DEAŞ operasyonu! 28 şüpheli yakalandı

4 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-47” operasyonlarında 28 şüpheli yakalandı.

IHA28 Haziran 2024 Cuma 08:20 - Güncelleme:
4 ilde DEAŞ operasyonu! 28 şüpheli yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen "Bozdoğan-47" operasyonlarında 28 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Paylaşılan bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Adana, Bursa, İstanbul ve Manisa olmak üzere 4 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik "Bozdoğan-47" operasyonları düzenlendi. Operasyonlar sonucu 28 şüpheli yakalanırken çok miktarda döviz ve Türk lirası ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.

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