4 ilde dolandırıcılık operasyonu

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sosyal medya hesapları üzerinden düşük faizli kredi vaadiyle bazı vatandaşların dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Niğde merkezli olarak bu kentin yanı sıra Kayseri, Samsun ve Mersin'de eş zamanlı yaptıkları operasyonda 6 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Operasyon çerçevesinde 2 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.