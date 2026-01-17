İSTANBUL 6°C / 1°C
Güncel

4 ilde eş zamanlı baskın: Yasadışı bahis şüphelileri yakalandı

Mersin merkezli 4 ilde düzenlenen yasadışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 15'i tutuklandı.

IHA17 Ocak 2026 Cumartesi 15:51 - Güncelleme:
4 ilde eş zamanlı baskın: Yasadışı bahis şüphelileri yakalandı
ABONE OL

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Mersin İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından internet üzerinden yasadışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Mersin merkezli olmak üzere Afyonkarahisar, Diyarbakır ve Gaziantep'te toplam 15 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 23 cep telefonu, 21 sim kart, 1 USB bellek, 2 bilgisayar, 22 banka kartı ile 66 bin TL nakit paraya el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • bahis operasyonu
  • yasadışı bahis
  • gözaltı
  • mersin

