İSTANBUL 10°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Şubat 2026 Çarşamba / 2 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,7632
  • EURO
    51,8243
  • ALTIN
    6937
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 4 ilde eş zamanlı ''yasa dışı bahis'' operasyonu: Çok sayıda kişi tutuklandı
Güncel

4 ilde eş zamanlı ''yasa dışı bahis'' operasyonu: Çok sayıda kişi tutuklandı

Bitlis merkezli 4 ilde 'yasa dışı bahis' ve 'nitelikli dolandırıcılık' yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheli tutuklandı.

AA18 Şubat 2026 Çarşamba 10:08 - Güncelleme:
4 ilde eş zamanlı ''yasa dışı bahis'' operasyonu: Çok sayıda kişi tutuklandı
ABONE OL

Bitlis Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele, Asayiş ve İstihbarat şubelerince Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde "yasa dışı bahis" ve "nitelikli dolandırıcılık" yapanlara yönelik 9-11 Şubat tarihleri arasında çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, 18 yaşını doldurmuş kişilere ait banka hesaplarını satın alarak bu hesaplar üzerinden "yasa dışı bahis" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından elde edilen paraları aklamaya çalıştıkları belirlenen 26 şüpheli tespit edildi.

Bunun üzerine Bitlis, İstanbul, Diyarbakır ve Bilecik'te belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 22 şüpheli yakalandı, 4 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlendi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 24'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla 2 şüpheli serbest bırakıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Yaya geçidinde bebeği katletti! Dehşetin görüntüsü kan dondurdu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.